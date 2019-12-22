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Вот это попал: мама Леонардо Ди Каприо решила взять судьбу сына в свои руки

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Вот это попал: мама Леонардо Ди Каприо решила взять судьбу сына в свои руки
20:59 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:45-летний Леонардо Ди Каприо известен в Голливуде не только как закоренелый холостяк, но и как "маменькин сынок".

76-летнюю Ирмелин считают "серым кардиналом", без одобрения которой актер не может и шагу ступить.

Теперь мама звезды всерьез озаботилась его холостяцким статусом. Если раньше ее строгий фейсконтроль не могла пройти ни одна возлюбленная Лео, то теперь она мечтает о свадьбе сына.

Сплетники уверены, что раньше мама звезды Голливуда просто не хотела, что ее сын уделял больше времени и внимания какой либо женщине, а не ей самой. Но годы идут и сейчас Ирмелин сменила свое мнение.

Она задумалась о внуках и намерена заставить сына удовлетворить свои мечты. Возлюбленная Леонардо тоже нравится его маме: Камила Морроне может стать отличной матерью и детям актера, как считает Ирмелин.

Камила Морроне

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Об этом рассказал друг актера, пожелавший остаться анонимным. Он поделился с National Enquirer, что планы у матери обладателя "Оскара" самые решительные.

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Женитьба, Леонардо ди Каприо, Камила Морроне, Ирмелин Ди Каприо.
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