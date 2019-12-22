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В Париже скончался всемирно известный модельер, одевавший Жаклин Кеннеди и Изабель Аджани

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В Париже скончался всемирно известный модельер, одевавший Жаклин Кеннеди и Изабель Аджани
21:57 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф zn.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:В 1980-х Эмануэль Унгаро входил в пятерку ведущих кутюрье Парижа.

В Париже 21 декабр на 87-м году жизни скончался французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро. О смерти кутюрье сообщило издание Le Monde в воскресенье, 22 декабря.

Причина смерти в публикации не указывается. Однако известно, что в последние годы Унгаро тяжело болел. Он прекратили творческую деятельность в 2004 году в связи с состоянием здоровья.

Эмануэль Унгаро родился в 1933 гоуд в семье портного на Юге Франции. В 22 года Эмануэль он перебрался в Париже, где в течение шести лет работал в доме моды Кристобаля Баленсиаги. Собственное ателье Унгаро открыл в 1965 году, представив первую авторскую коллекцию футуристического дизайна.

Пик славы Унгаро пришелся на 1980-е годы, когда он входил в пятерку ведущих модельеров Парижа. Среди клиентов Унгаро были многие знаменитости, в том числе, киноактрисы Катрин Денев и Изабель Аджани, а также бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди.

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В 1996 году Унгаро продал контрольный пакет своей фирмы итальянской компании Ferragamo, а в 2004 году ушел из бизнеса. Под брендом Emanuel Ungaro выпускаются коллекции мужской и женской одежды и парфюмерии, а также мебель и декор.

Как сообщалось, 7 ноября во Франции умер Патрик Луи-Виттон, глава Дома Louis Vuitton и модельер в пятом поколении.

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Смерть, Emanuel Ungaro, Французский модельер, Альманах-2019.
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