СМИ: Билл Хейдер встречается с Рэйчел Билсон

Новости шоу бизнеса:В минувшие выходные папарацци подловили Билла Хейдера и Рэйчел Билсон в кофейне Starbucks.

Во время похода за кофе звезды держались за руки. На фотографиях Хейдер запечатлен в черном худи с капюшоном, синей джинсовой куртке и серых джинсах, а Билсон — в серой футболке, пуховике в тон и синих джинсах. Оба держат стаканчики с кофе.

По информации TMZ, дело происходило в родном городе Хейдера — Талса, штат Оклахома. До посещения кофейни Билла и Рэйчел видели в компании членов семьи Хейдера.

Поклонники подозревают, что Билл привез Рэйчел в гости к своей семье на праздники. Если это так, то это новый уровень в отношениях знаменитостей, ведь ужин с родителями и совместные прогулки по магазинам перед Рождеством — это уже серьезно, отметили TMZ.

Напомним, в 2013 году Хейдер и Билсон вместе снимались в романтической комедии «С кем переспать?!». Мэгги Кэри, режиссер фильма, была замужем за Хейдером с 2006 по 2018 год. У них есть три дочери: пятилетняя Хейли Клементина, семилетняя Харпер и 10-летняя Ханна Кэтрин. Билсон же в 2017 году рассталась с актером Хайденом Кристенсеном, с которым состояла в отношениях почти 10 лет. У бывшей пары есть пятилетняя дочь Браяр Роуз.