Скачать
Вторник, 24.12.2019
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 25 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 декабря

Ким Кардашьян раскритиковали за образ в фотосессии для 7Hollywood (Фото)

Ким Кардашьян раскритиковали за образ в фотосессии для 7Hollywood (Фото)
14:30 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Пользователи считают, что в новой фотосессии Ким пыталась быть похожей на афроамериканку.

Недавно Ким Кардашьян снялась для обложки нового выпуска журнала 7Hollywood. В фотосессии она предстала в черном вечернем платье и с необычной для нее пышной копной темно-каштановых волос.

Однако снимки этой фотосессии вызвали гневные обсуждения в Сети: некоторые пользователи обратили внимание на то, что на фото Ким выглядит "темнее, чем обычно" и будто бы пытается казаться темнокожей женщиной. В итоге Кардашьян обвинили в блэкфейсинге.

Источник из окружения Ким прокомментировал критику в адрес модели: "Все дело в освещении — из-за него Ким на фото кажется темнее. Есть другие фотографии с этой съемки, там более естественное освещение и такого эффекта нет. Люди быстро находят во всем негатив. Все забыли, что Ким вообще-то армянского происхождения".

Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер высмеяли на премии "Эмми"

В Instagram Ким появляются обвинительные комментарии о том, что на новых кадрах она выглядит "темнее": "А почему она такая темная? Это неприемлемо, в реале у нее не такой цвет кожи".

Но многие поклонники считают эти обвинения абсурдными и защищают звезду. "Пожалуйста, прекратите обвинять ее в блэкфейсе. Это же просто смешно", "Вы все просто больные, она не черная", — написали некоторые из подписчиков Кардашьян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Ким Кардашьян, Фотомодели, Фотосессии, Поклонники Ким Кардашьян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
02 Шторм с дождем и снегом: в трех областях ограничили движение транспорта
03 Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной
04 Итоги дня 23 декабря: Новый Трудовой кодекс, Путин в Крыму и апелляция Антоненко
05 Знаменитые актеры, которых никто не видел (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Труба лишается должности директора ГБР
Труба лишается должности директора ГБР
Декабрь побил новый температурный рекорд в Киеве
Декабрь побил новый температурный рекорд в Киеве
Детям упростили выезд и въезд в Крым
Детям упростили выезд и въезд в Крым
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь