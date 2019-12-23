Ким Кардашьян раскритиковали за образ в фотосессии для 7Hollywood (Фото)

Новости шоу бизнеса:Пользователи считают, что в новой фотосессии Ким пыталась быть похожей на афроамериканку.

Недавно Ким Кардашьян снялась для обложки нового выпуска журнала 7Hollywood. В фотосессии она предстала в черном вечернем платье и с необычной для нее пышной копной темно-каштановых волос.

Однако снимки этой фотосессии вызвали гневные обсуждения в Сети: некоторые пользователи обратили внимание на то, что на фото Ким выглядит "темнее, чем обычно" и будто бы пытается казаться темнокожей женщиной. В итоге Кардашьян обвинили в блэкфейсинге.

Источник из окружения Ким прокомментировал критику в адрес модели: "Все дело в освещении — из-за него Ким на фото кажется темнее. Есть другие фотографии с этой съемки, там более естественное освещение и такого эффекта нет. Люди быстро находят во всем негатив. Все забыли, что Ким вообще-то армянского происхождения".

В Instagram Ким появляются обвинительные комментарии о том, что на новых кадрах она выглядит "темнее": "А почему она такая темная? Это неприемлемо, в реале у нее не такой цвет кожи".

Но многие поклонники считают эти обвинения абсурдными и защищают звезду. "Пожалуйста, прекратите обвинять ее в блэкфейсе. Это же просто смешно", "Вы все просто больные, она не черная", — написали некоторые из подписчиков Кардашьян.