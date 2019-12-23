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Эпатажная Cardi B шокировала своим появлением без макияжа

Эпатажная Cardi B шокировала своим появлением без макияжа
16:17 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Популярная певица, которую привыкли видеть в эпатажных образах, появилась на публике в "необычном", как для нее, наряде.

Cardi B отправилась на шопинг в торговый центр Aventura Mall в Майами и продемонстрировала необычный обычный "аутфит", который кардинально отличается от ее сценического имиджа.

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail. В воскресенье, 22 декабря, певица попала в объективы папарацци в торговом центре.

Несмотря на то, что исполнительница Bodak Yellow попыталась не привлекать к себе внимание и просто одеться, Карди Би выглядела ярко. Звезда подчеркнула пышную грудь и ягодицы обтягивающим синим платьем длины мини. Также она продемонстрировала большую татуировку на правой ноге.

Певица покрыла волосы платком и не делала для выхода макияж. Ее образ завершили удобные черные босоножки на ремешках.

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Добавим, что анонимность знаменитости было сложно сохранить, ведь вместе с ней были трое больших охранников. Впоследствии в помещении начала собираться толпа поклонников рэпершы. В торговом центре Карди посетила магазины люксовых брендов Louis Vuitton, Ferrari, Locker Foot, Gucci, а также забежала в магазин детской одежды и в пекарню.

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Стиль, Образ, Певица, Наряд, Cardi B.
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