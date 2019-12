"Материнская" сьемка: Cardi B вместе с дочерью снялась для обложки глянца (Фото)

На обложке январского выпуска издания она появилась с маленькой дочкой Калчер от рэпера Offset.

Известно, что звездой глянцевого издания января 2020 года станет также Эшли Грэм. Впрочем, конкуренцию и одновременно пару решила ей составить Cardi B. Известно, что январский Vogue будет представлен в четырех обложках, поэтому стоит ожидать появления еще двух.

На одной из главных обложек Vogue Cardi B позирует в ярком платье-макси красного цвета в мелкий белый горох. Заметным акцентом стало глубокое декольте у звезды. Красные туфли-лодочки, естественная прическа и нежный макияж удачно дополнили образ исполнительницы. Добавим, что на руке дочери Калчер можно заметить драгоценность, вероятно, всеми обсуждаемый браслет с бриллиантами стоимостью 80 тысяч долларов.

The first female rapper to cover @voguemagazine January 2020 issue @iamcardib #CardiB pic.twitter.com/95qCM0EtQ4

— #BARDIGANG (@onlybardigang2) December 9, 2019