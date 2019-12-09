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"Материнская" сьемка: Cardi B вместе с дочерью снялась для обложки глянца (Фото)

"Материнская" сьемка: Cardi B вместе с дочерью снялась для обложки глянца (Фото)
20:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Рэперша Cardi B стала приглашенной звездой американского издания Vogue.

На обложке январского выпуска издания она появилась с маленькой дочкой Калчер от рэпера Offset.

Известно, что звездой глянцевого издания января 2020 года станет также Эшли Грэм. Впрочем, конкуренцию и одновременно пару решила ей составить Cardi B. Известно, что январский Vogue будет представлен в четырех обложках, поэтому стоит ожидать появления еще двух.

На одной из главных обложек Vogue Cardi B позирует в ярком платье-макси красного цвета в мелкий белый горох. Заметным акцентом стало глубокое декольте у звезды. Красные туфли-лодочки, естественная прическа и нежный макияж удачно дополнили образ исполнительницы. Добавим, что на руке дочери Калчер можно заметить драгоценность, вероятно, всеми обсуждаемый браслет с бриллиантами стоимостью 80 тысяч долларов.

Но даже в "материнской" съемке Cardi B не забыла об эротике и пикантности, которую она предпочитает в своих сценических образах. На других кадрах, автором которых стала знаменитая Анни Лейбовиц, 27-летняя рэперка прикрыла обнаженное тело синим покрывалом, а также надела пышное молочное платье с растительным орнаментом. Фотосессия проходила в спальне звезды с большими панорамными окнами.

Cardi B смело обнажила грудь в откровенном платье (Фото)

В фотосессии с крошечной дочкой Калчер артистка призналась, что материнство позволило ей быть более сосредоточенной на определенных вещах и меньше беспокоиться о каки-то негативных влияниях извне.

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Vogue, Обложка, Глянец, Рэперша, Cardi B.
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