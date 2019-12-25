Дети Виктории и Дэвида Бекхэма стали христианами (Фото)

Новости шоу бизнеса:Харпер и Круз Бекхэмы прошли обряд крещения в сознательном возрасте.

Семейство Бекхэмов отпраздновало радостное событие - крещение 8-летней дочери Харпер и 14-летнего сына Круза. Крестными родителями новоявленных христиан стали актриса Ева Лонгория, певец Марк Энтони, спортивный агент Дейв Гарднер и парикмахер Кен Пейвс.

"С большой гордостью наблюдаем за крещением Харпер и Круза с нашими друзьями и семьей. Так много причин для благодарности, - написала Виктория Бекхэм в Instagram. - Я благодарна своей семье и самым замечательным крестным родителям".

"Какая честь стать крестной матерью самой милой маленькой девочке в мире!" - призналась в соцсетях звезда "Отчаянных домохозяек", опубликовав счастливое совместное фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I couldn’t be more proud of my children and thankful to my family, and the most wonderful Godparents

Согласно Daily Mail, на празднике присутствовали также сэр Элтон Джон и его муж Дэвид Ферниш, которые являются крестными родителями старших детей Бекхэмов, Бруклина и Ромео, а также актриса Лив Тайлер, воспитывающая двоих детей с Дэвидом Гарднером.