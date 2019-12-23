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"Начал с неуместных шуток": MARUV рассказала, где и как познакомилась с мужем

"Начал с неуместных шуток": MARUV рассказала, где и как познакомилась с мужем
20:23 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Популярная певица MARUV рассказала, как и где познакомилась со своим мужем.

В интервью с Екатерине Осадчей Анна Корсун (настоящее имя MARUV) рассказала, что встретилась она с мужем в стриптиз-клубе. Там девушка пела. Их познакомил общий друг.

"У нас есть общий друг. Он там работал кальянщиком и он сказал мне: "Что ты так одинока? Тебе нужно уже парня найти, у меня есть хороший кандидат - два метра ростом, баскетболист". И вот он приходит и поскольку это стриптиз-клуб, начал с неуместных шуток. Но я его сразу поставила на место", - поделилась MARUV.

Однако после знакомства они год только общалась. Большую настойчивость проявляла именно девушка, которая постоянно приглашала парня на кофе или прогулку.

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Также MARUV высказалась на тему материнства. Девушка рассказала, готова ли стать матерью и когда планирует детей.

"Я получила свободу. Я могу полететь куда захочу, я могу приобрести почти все, что захочу. Мы с мужем этим еще не наигрались. Я думаю, что надо заводить детей тогда, когда ты сам становишься немного взрослее, а сейчас я сама еще ребенок. Поэтому в ближайшее время - нет, но мы не собираемся сильно откладывать это событие", - прокомментировала певица.

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Личная Жизнь, Певица, Знаменитость, MARUV.
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