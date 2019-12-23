"Начал с неуместных шуток": MARUV рассказала, где и как познакомилась с мужем

Новости шоу бизнеса:Популярная певица MARUV рассказала, как и где познакомилась со своим мужем.

В интервью с Екатерине Осадчей Анна Корсун (настоящее имя MARUV) рассказала, что встретилась она с мужем в стриптиз-клубе. Там девушка пела. Их познакомил общий друг.

"У нас есть общий друг. Он там работал кальянщиком и он сказал мне: "Что ты так одинока? Тебе нужно уже парня найти, у меня есть хороший кандидат - два метра ростом, баскетболист". И вот он приходит и поскольку это стриптиз-клуб, начал с неуместных шуток. Но я его сразу поставила на место", - поделилась MARUV.

Однако после знакомства они год только общалась. Большую настойчивость проявляла именно девушка, которая постоянно приглашала парня на кофе или прогулку.

Также MARUV высказалась на тему материнства. Девушка рассказала, готова ли стать матерью и когда планирует детей.

"Я получила свободу. Я могу полететь куда захочу, я могу приобрести почти все, что захочу. Мы с мужем этим еще не наигрались. Я думаю, что надо заводить детей тогда, когда ты сам становишься немного взрослее, а сейчас я сама еще ребенок. Поэтому в ближайшее время - нет, но мы не собираемся сильно откладывать это событие", - прокомментировала певица.