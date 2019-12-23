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"Она позаботится о нем": родители нового парня Мадонны одобряют выбор сына

"Она позаботится о нем": родители нового парня Мадонны одобряют выбор сына
21:11 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:В Сети продолжают бурно обсуждать роман 61-летней Мадонны и 26-летнего танцора Ахламалика Уильямса.

Многие порадовались за известную певицу, а кто-то осудил ее за такие предпочтения. Семья Ахламалика оказалась на стороне тех, кто счастлив за влюбленных. Примечательно, что поп-королева старше обоих родителей танцора.

Ажиотаж вызвали снимки папарацци, на которых Уильямс нежно обнимал Мадонну. Некоторые поклонники скептически отнеслись к такому союзу, однако на днях выяснилось, что у влюбленных все серьезно. Ахламалик познакомил Мадонну со своими родителями, которые одобрили выбор сына. Маме Уильямса, Лори, 55 лет, а отцу Дрю 59, и их не пугает возраст его избранницы. По их словам, главное в отношениях — это забота, а Мадонна пообещала ее обеспечить.

Она сказала, что любит его и что нам не стоит переживать, потому что она позаботится о нем, — рассказали они изданию Mirror.

Также родители утверждают, что певица уже строит планы на будущее с Ахламаликом, поэтому в серьезности ее намерений сомневаться не приходится. Дрю и Лори допускают мысль о том, что роман вполне может завершиться пышной свадьбой.

СМИ: Мадонна шокировала фанов новым романом

В то же время близкие друзья Мадонны не верят в прочность этого союза. Уильямс далеко не первый молодой бойфренд в списке романов певицы, поэтому их достаточно трудно убедить в том, что поп-королева окончательно обрела свое счастье.

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Роман, Отношения, Мадонна, Певица.
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