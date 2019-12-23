Шведская королевская семья представила свою рождественскую открытку

сегодня сюрпризом для многих пользователей в сети стало трогательное фото шведской королевской семьи на фоне украшенной елки.
Представители шведской принцессы Софии и ее мужа принца Карла-Филиппа разместили чувственное фото на официальной странице в инстаграме.
На открытке София снялась в черной кофте и красной клетчатой юбке длины миди. На семейном фотографии также изображены двухлетний сын супруги Александр и годовалый принц Габриэль в красных свитерах.
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"Желаем вам отличного и веселого Рождества", – говорится в подписи.
Ранее, на официальных страницах Кларенс Хаус была опубликована праздничная открытка, на которой принц Уэльский появился за рулем коллекционного винтажного автомобиля MG TD 1953 рядом со своей женой Камиллой.