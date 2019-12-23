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Шведская королевская семья представила свою рождественскую открытку
Шведская королевская семья представила свою рождественскую открытку

Шведская королевская семья представила свою рождественскую открытку

Шведская королевская семья представила свою рождественскую открытку
21:52 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Многие представители королевских семей уже представили свои рождественские открытки, наступила очередь и шведской семьи представить свою.

сегодня сюрпризом для многих пользователей в сети стало трогательное фото шведской королевской семьи на фоне украшенной елки.

Представители шведской принцессы Софии и ее мужа принца Карла-Филиппа разместили чувственное фото на официальной странице в инстаграме.

На открытке София снялась в черной кофте и красной клетчатой юбке длины миди. На семейном фотографии также изображены двухлетний сын супруги Александр и годовалый принц Габриэль в красных свитерах.

 
 
 
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Vi vill önska er en härlig och god jul från oss!

Публикация от Prinsparet (@prinsparet)

"Желаем вам отличного и веселого Рождества", – говорится в подписи.

В Сети появилась рождественская открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Ранее,  на официальных страницах Кларенс Хаус была опубликована праздничная открытка, на которой принц Уэльский появился за рулем коллекционного винтажного автомобиля MG TD 1953 рядом со своей женой Камиллой.

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Все по теме:

Королевская семья, Рождество, Шведская королевская семья, Принц Карл Филипп, принцесса София, рождественская открытка.
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