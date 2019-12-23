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"Они вместе": сестра Коди Симпсона опровергла слухи об его разрыве с Майли Сайрус

"Они вместе": сестра Коди Симпсона опровергла слухи об его разрыве с Майли Сайрус
22:21 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Слухи о расставании звезд пошли после того, как Коди увидели в Нью-Йорке с моделью Playboy.

Певец Коди Симпсон и его подруга Майли Сайрус все еще вместе и любят друг друга, сообщила сестра Коди Элли Симпсон. По ее словам, в Рождество она с ними не увидится. При этом Элли отметила, что уважает частную жизнь Коди и Майли и не станет рассказывать о рождественских планах пары.

В субботу Коди подогрел слухи о расставании с Майли, появившись в Нью-Йорке с моделью Playboy Джорди Мюррей. В то время поклонники пары были обеспокоены тем, что Симпсон и Сайрус давно не появлялись вместе. Последний раз их видели во время волонтерства в лос-анджелесском приюте для бездомных в начале декабря. После этого звезды не публиковали совместных фотографий и не оставляли друг другу комментариев в социальных сетях, где регулярно общаются. Сестра Коди объяснила: Джорди его лучший друг. Она приехала к нему на пару дней.

Также Майли взбудоражила поклонников недавними твитами о том, что она «одинока» в праздники.

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Даже в доме, полном семьи и друзей, я все еще чувствовала себя одинокой... В каком-то смысле это все еще кажется актуальным, — написала Сайрус и поделилась «Грустной рождественской песней» (My Sad Christmas Song), которую сочинила несколько лет назад.

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Отношения, Майли Сайрус, Певица, Певец, Коди Симпсон.
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