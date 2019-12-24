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Умерла популярная писательница женских романов Джоанна Линдсей

Умерла популярная писательница женских романов Джоанна Линдсей
11:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости шоу бизнеса:На протяжении долгого времени писательница боролась с раком легким.

Одна из самых популярных писательниц в мире Джоанна Линдсей умерла на 68-м году жизни.

Это произошло еще в октябре, однако известно о смерти писательницы стало только сейчас, сообщает Daily Mail.

"Писательница, которая за свою карьеру написала около 60 книг, умерла в Нашуа, штат Нью-Гемпшир, 27 октября", - говорится в сообщении.

О смерти писательницы объявил ее сын Альфред. Он сказал, что мать умерла от рака легких, и их семья была слишком опустошена ее смертью, чтобы объявить об этом раньше.

Джоан Линдсей известная автор любовных романов. Свою литературную карьеру начала в 1970-х годах в возрасте 25 лет.

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Действие ее романов происходит в самых неожиданных местах: на Диком Западе, в Викторианской Англии, Норвегии во времена правления викингов и даже на вымышленных планетах.

Романы Линдсей были переведены на 12 языков, тираж ее произведений превысил 54 миллиона экземпляров.

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Смерть, Знаменитость, Автор, Писательница, Джоанна Линдсей.
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