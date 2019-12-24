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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли посетили музей мороженного в Нью-Йорке (Фото, Видео)

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли посетили музей мороженного в Нью-Йорке (Фото, Видео)
17:16 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

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Блейк Лавли опубликовала в своем Instagram серию фотографий с экскурсии по музею мороженого.

"Теперь я понимаю, почему все кричат", - пошутила актриса в подписи к слайдшоу.

Для прогулки в мире сливочных рожков Блейк выбрала милое джинсовое платье и сапоги на каблуке, а Райан - белые кеды, серые штаны и светлую рубашку. На фотографиях актеры улыбаются и позируют в компании основателя и президента музея мороженого Маниша Вора. За несколько часов кадры из музея принесли Лавли около двух миллионов лайков.

"Королева мороженого!", "Вы такие милые", "Красавчики", - комментируют пост подписчики Блейк.

 
 
 
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Now I get why everyone screams @museumoficecream

Публикация от Blake Lively (@blakelively)

Путешествия и посещение забавных мест - не единственные развлечения пары актеров, они также любят пошутить друг над другом. Недавно Рейнольдс заявил, что на самом деле он и Блейк являются парой "только в Интернете".  

"На самом деле я женат на женщине по имени Луиза из Дании, у нас четверо детей, все замечательно", - сказал Райан.

 
 
 
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@vancityreynolds, we give your form a 9/10. Thanks for stopping by! #MOICNYC #AnythingIsPossible

Публикация от Museum of Ice Cream (@museumoficecream)

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Напомним, в октябре у Рейнольдса и Лавли родился третий ребенок. Подробности рождения и имя дочки пара пока не раскрывает. Также Райан и Блейк воспитывают трехлетнюю Инес и пятилетнюю Джеймс.

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Все по теме:

Нью-Йорк, Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли, Американские актеры, Музей мороженного.
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