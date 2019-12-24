Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли посетили музей мороженного в Нью-Йорке (Фото, Видео)

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Блейк Лавли опубликовала в своем Instagram серию фотографий с экскурсии по музею мороженого.

"Теперь я понимаю, почему все кричат", - пошутила актриса в подписи к слайдшоу.

Для прогулки в мире сливочных рожков Блейк выбрала милое джинсовое платье и сапоги на каблуке, а Райан - белые кеды, серые штаны и светлую рубашку. На фотографиях актеры улыбаются и позируют в компании основателя и президента музея мороженого Маниша Вора. За несколько часов кадры из музея принесли Лавли около двух миллионов лайков.

"Королева мороженого!", "Вы такие милые", "Красавчики", - комментируют пост подписчики Блейк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Now I get why everyone screams @museumoficecream Публикация от Blake Lively (@blakelively) 23 Дек 2019 в 4:29 PST

Путешествия и посещение забавных мест - не единственные развлечения пары актеров, они также любят пошутить друг над другом. Недавно Рейнольдс заявил, что на самом деле он и Блейк являются парой "только в Интернете".

"На самом деле я женат на женщине по имени Луиза из Дании, у нас четверо детей, все замечательно", - сказал Райан.

Напомним, в октябре у Рейнольдса и Лавли родился третий ребенок. Подробности рождения и имя дочки пара пока не раскрывает. Также Райан и Блейк воспитывают трехлетнюю Инес и пятилетнюю Джеймс.