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Джеки Чан о случае во время съемок нового фильма: "Я был близок к смерти"

Джеки Чан о случае во время съемок нового фильма: "Я был близок к смерти"
19:45 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф

Новости шоу бизнеса:Гонконгский актер чуть не погиб во время съемок фильма "Авангард".

Знаменитый актер, каскадер, а также кинорежиссер и сценарист Джеки Чан рассказал изданию The Straits Times о том, что мог легко попрощаться с жизнью во время съемок нового фильма под названием "Авангард".

Премьера картины в Китае запланирована на январь 2020 года. Уже сейчас актеры и вся съемочная команда делятся своими впечатлениями от работы, а также о самых казусных ситуациях.

О том, что Джеки Чан чуть не погиб во время съемки сцены с перестрелкой, сообщил он сам.

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Знаменитый актер признался, что тогда по сценарию его герой должен был находится в морской воде под камнем. В тот момент он должен был всплыть, но не смог этого сделать, потому что застрял: "Я внезапно почувствовал настоящий ужас и весь начал трястись от страха. Ведь я был так близок к смерти".

Коллеги Джеки Чана сразу почуяли что то неладное, и мигом помогли актеру выбраться из ловушки: "Когда я вышел из воды, режиссер Стэнли Тонга даже прослезился".

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Авангард, Джеки Чан, Чуть не погиб, Гонконгский актер.
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