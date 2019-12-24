Тор ушел в отпуск: Крис Хемсворт решил сделать творческую паузу

Новости шоу бизнеса:Австралийский актер признался, что желает отдохнуть в кругу своей семьи.

У Криса Хемсворта выдался успешный киногод: актер снялся в ряде хитовых фильмов, включая "Людей в черном" и финальную часть "Мстителей". Теперь Крис собирается насладиться заслуженным отпуском дома в Байрон-Бей со своей семьей.

В интервью Sunrise во вторник он рассказал о рекордном успехе "Мстителей: Финал", после которого он отправился в интенсивный трехнедельный пресс-тур.

"Это были очень насыщенные три недели. Теперь я возьму небольшой отпуск, возможно, на шесть-восемь месяцев, и просто побуду дома", - поделился актер.

Финальная часть "Мстителей" собрала в прокате $2,79 миллиарда по всему миру.

"Я понял, что долгое время постоянно смотрел вперед, чего-то ждал… И потом до меня дошло, что вон оно. То, над чем я работал и о чем мечтал, пришло. Теперь надо наслаждаться результатом", - отметил Крис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My little bloke is fearless #truelegend Публикация от Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 22 Дек 2019 в 9:16 PST

Ранее Хемсворт рассказывал в интервью, почему ему нравится жить в австралийском городе Байрон-Бей.

"В Байроне мы чувствуем себя местными. Люди там относятся к нам уважительно. Там можно жить спокойно и непринужденно. Я всегда хотел дать своим детям именно такую жизнь", - сказал актер.

Но в скором времени Крис и его супруга Эльза Патаки переезжают в новый особняк и новое место - в Брокен Хед, к югу от Байрон-Бей. Звездный особняк расположен на территории в 4,2 гектара и оценивается в $20 миллионов.