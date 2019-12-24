Скачать
Среда, 25.12.2019
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега
Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
Католическое Рождество 2019: поздравления на украинском языке, картинки
Католическое Рождество: поздравления на украинском языке

Тор ушел в отпуск: Крис Хемсворт решил сделать творческую паузу

Тор ушел в отпуск: Крис Хемсворт решил сделать творческую паузу
20:23 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Австралийский актер признался, что желает отдохнуть в кругу своей семьи.

У Криса Хемсворта выдался успешный киногод: актер снялся в ряде хитовых фильмов, включая "Людей в черном" и финальную часть "Мстителей". Теперь Крис собирается насладиться заслуженным отпуском дома в Байрон-Бей со своей семьей.

В интервью Sunrise во вторник он рассказал о рекордном успехе "Мстителей: Финал", после которого он отправился в интенсивный трехнедельный пресс-тур.

"Это были очень насыщенные три недели. Теперь я возьму небольшой отпуск, возможно, на шесть-восемь месяцев, и просто побуду дома", - поделился актер.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

You can finally complete your MCU collection when you take home #AvengersEndgame on Digital today. #WeLoveYou3000

Публикация от Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Финальная часть "Мстителей" собрала в прокате $2,79 миллиарда по всему миру.

"Я понял, что долгое время постоянно смотрел вперед, чего-то ждал… И потом до меня дошло, что вон оно. То, над чем я работал и о чем мечтал, пришло. Теперь надо наслаждаться результатом", - отметил Крис.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

My little bloke is fearless #truelegend

Публикация от Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Ранее Хемсворт рассказывал в интервью, почему ему нравится жить в австралийском городе Байрон-Бей.

"В Байроне мы чувствуем себя местными. Люди там относятся к нам уважительно. Там можно жить спокойно и непринужденно. Я всегда хотел дать своим детям именно такую жизнь", - сказал актер.

"Они вместе": сестра Коди Симпсона опровергла слухи об его разрыве с Майли Сайрус

Но в скором времени Крис и его супруга Эльза Патаки переезжают в новый особняк и новое место - в Брокен Хед, к югу от Байрон-Бей. Звездный особняк расположен на территории в 4,2 гектара и оценивается в $20 миллионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крис Хемсворт, Эльза Патаки, Австралийский Актер, Перерыв в карьере, Мстители: Финал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
02 Грымчаку продлили срок содержания под стражей
03 Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день
04 "ЕС" о перезагрузке ГБР: Зеленский должен ветировать инициированный им же закон
05 "Это вечер согласия и единения": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили &quot;тишину&quot;, двое раненых
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили "тишину", двое раненых
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
&quot;Нет половины&quot;: МВД не хватает полицейских
"Нет половины": МВД не хватает полицейских
Сегодня отмечают католическое Рождество
Сегодня отмечают католическое Рождество
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь