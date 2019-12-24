Кейт Босуорт рассказала, как работа с лошадьми повлияла на ее актерство (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская актриса вспомнила о своем участии в фильме "Заклинатель лошадей".

В понедельник утром Кейт Босуорт была гостьей шоу Live with Kelly and Ryan. Актриса рассказала, что в детстве каталась на лошадях и это привело ее к роли в фильме "Заклинатель лошадей", где она снялась со Скарлетт Йоханссон.

"Я начала кататься, когда мне было четыре года. Первый фильм, в котором я снялась, был "Заклинатель лошадей", и получила роль, потому что была наездницей. Я даже хотела участвовать в Олимпиаде, когда была маленькая, но, наверное, это была нелепая мечта. Так что любовь к лошадям открыла мне любовь к актерскому делу", - сказала Кейт.

Напомним, "Заклинатель лошадей" режиссера Роберта Редфорда вышел в 1998 году. Скарлетт Йоханссон и Кейт Босуорт стали исполнительницами главных ролей. Кейт тогда было 13-14 лет. Актрисы сыграли двух подруг, которые во время конной прогулки попали под грузовик.

Также Босуорт рассказала забавную историю про то, как в ее бассейне искупался медведь, который живет в окрестностях у дома звезды.

"У меня был отпуск, я отдыхала дома, у бассейна. И тут пришел медведь и залез в бассейн", - рассказала актриса, а в студии показали видео, в котором бесцеремонный сосед Кейт плещется в ее бассейне.