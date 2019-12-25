Кэндис Свайнпол показала роскошную фигуру в купальнике (Фото)

Знаменитый "ангел" Victoria's Secret и одна из самых высокооплачиваемых моделей мира продемонстрировала стройное тело в новой фотосъемке.
31-летняя знаменитость позировала в микробикини под струями воды.
Южноафриканская супермодель принадлежит к тем звездам, которые любят пикантные съемки и часто обнажаются перед камерами известных фотографов современности. Так, Кэндис Сванепул предстала в очередной чувственной съемке.
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Блондинка выбрала для фотосессии черно-белый полосатый купальник на завязках. Под струей воды она развязала шлейки, что придало фотографиям еще большей сексуальности. Подтянутое тело звезды благодаря каплям воды выглядело более изящным и хрупким.
Несмотря на "влажную" съемку, Кэндис Сванепул выбрала насыщенный макияж, который дополнил ее манящий образ.