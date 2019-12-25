Кэндис Свайнпол показала роскошную фигуру в купальнике (Фото)

Новости шоу бизнеса:Пикантные фото Кэндис Сванепул опубликовала на личной странице в инстаграме.

Знаменитый "ангел" Victoria's Secret и одна из самых высокооплачиваемых моделей мира продемонстрировала стройное тело в новой фотосъемке.

31-летняя знаменитость позировала в микробикини под струями воды.

Южноафриканская супермодель принадлежит к тем звездам, которые любят пикантные съемки и часто обнажаются перед камерами известных фотографов современности. Так, Кэндис Сванепул предстала в очередной чувственной съемке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @tropicofc Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices) 20 Дек 2019 в 4:21 PST

Блондинка выбрала для фотосессии черно-белый полосатый купальник на завязках. Под струей воды она развязала шлейки, что придало фотографиям еще большей сексуальности. Подтянутое тело звезды благодаря каплям воды выглядело более изящным и хрупким.

Несмотря на "влажную" съемку, Кэндис Сванепул выбрала насыщенный макияж, который дополнил ее манящий образ.