Роузи Хантингтон-Уайтли показала наряд для семейных посиделок (Фото)

Новости шоу бизнеса:Британская супермодель выбрала кашемировый домашний костюм, который согреет зимой.

Роузи Хантингтон-Уайтли знает, как выглядеть эффектно и на красной дорожке, и на семейной прогулке, и дома. А теперь поклонники звезды знают, как уютно встретить и новогодние праздники в стиле Роузи.

Модель опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в бежевом кашемировом костюме. Так она прорекламировала новую совместную коллекцию с Marks & Spencer.

Напомним, сотрудничество с брендом она начала еще в 2011 году - тогда звезда снялась в рекламной кампании вместе с Райном Рейнольдсом. А через год заключила контракт с брендом в качестве дизайнера и представила свою лимитированную линейку RosieforAutograph, которая регулярно пополняется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram All cashmere everything. Set from Rosie for Autograph #ad Публикация от Rosie HW (@rosiehw) 21 Дек 2019 в 7:39 PST

Как ранее сообщалось, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли посетили музей мороженного в Нью-Йорке.