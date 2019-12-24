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Вторник, 24.12.2019
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Роузи Хантингтон-Уайтли показала наряд для семейных посиделок (Фото)

Роузи Хантингтон-Уайтли показала наряд для семейных посиделок (Фото)
18:10 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Британская супермодель выбрала кашемировый домашний костюм, который согреет зимой.

Роузи Хантингтон-Уайтли знает, как выглядеть эффектно и на красной дорожке, и на семейной прогулке, и дома. А теперь поклонники звезды знают, как уютно встретить и новогодние праздники в стиле Роузи.

Модель опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в бежевом кашемировом костюме. Так она прорекламировала новую совместную коллекцию с Marks & Spencer.

Напомним, сотрудничество с брендом она начала еще в 2011 году - тогда звезда снялась в рекламной кампании вместе с Райном Рейнольдсом. А через год заключила контракт с брендом в качестве дизайнера и представила свою лимитированную линейку RosieforAutograph, которая регулярно пополняется.

 
 
 
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All cashmere everything. Set from Rosie for Autograph #ad

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

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Как ранее сообщалось, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли посетили музей мороженного в Нью-Йорке.

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Все по теме:

Роузи Хантингтон-Уайтли, Британская супермодель, Новый Наряд, Кашемировый костюм.
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