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Рождественская традиция: Мелания Трамп пообщалась с детьми в канун Рождества

Рождественская традиция: Мелания Трамп пообщалась с детьми в канун Рождества
10:16 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В канун Рождества Дональд Трамп и Мелания приобщаются к проекту NORAD Tracks Santa.

Первая леди США поздравила детей с праздником во время телефонного разговора из Белого дома. Некоторым малышам, которые звонили в NORAD, чтобы отследить полет Санты, повезло пообщаться с Меланией. На страницах социальных сетей она отметила, что это относится к ее любимым рождественским традициям.

На протяжении 64 лет американские военные в режиме реального времени сообщают про координаты саней Санта Клауса на пути от Северного полюса по всей планете. Такая традиция была основана случайно, когда в центр Космического командования ВВС США поступил первый телефонный звонок от маленькой девочки, которая надеялась на разговор с Сантой.

Первая леди поделилась впечатлениями от традиционного разговора с малышами, которые стремятся узнать, когда Санта придет к их дому. 

Мелания Трамп в сверкающем платье Celine открыла рождественский бал в Белом доме

В Рождество Санта тяжело работает, доставляя игрушки детям во всем мире! Замечательная традиция, спасибо, Санта, за то, что приобщил меня помочь детям отследить твое перемещение, – прокомментировала первая леди в своем инстаграме.

Знаково, что в этом году Мелании отвечала на звонки самостоятельно, без Дональда Трампа. А пресса не могла проследить за ее разговорами и не была приглашена в Белый дом. Такую приватность связывают с конфузом, который произошел в прошлом году. Тогда во время общения с семилетним мальчиком президент Трамп спросил его, а верит ли он в своем возрасте, что Санта существует.

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США, Знаменитости, Традиции, Рождество, Санта, Дональд Трамп, Первая леди США, Рождественские традиции, Мелания Трамп.
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