Дэвид Теннант признался, как сделал своей жене предложение руки и сердца

Новости шоу бизнеса:Звезда "Доктора Кто" рассказал, как делал жене предложение и интриговал ее необычным подарком.

Дэвид познакомился с Джорджией Моффет на съемочной площадке научно-фантастического сериала "Доктор Кто" и в 2011 году сделал предложение в ее день рождения, 25 декабря, который совпадает с Рождеством.

В минувший вторник Теннант стал гостем специального рождественского выпуска шоу Джонатана Росса.

Я завернул в подарочную бумагу коробку, в которой была еще одна коробка, а в ней была еще одна. Она открывала коробку за коробкой и не понимала, для чего я это сделал. Но когда она открыла последнюю, она все поняла. И, к моему счастью, ответила: "Да!" — рассказал Дэвид.

На Рождество у пары большие планы: они воспитывают пятерых детей, в том числе сына Джорджии от предыдущих отношений — Тая. Учитывая, что 25 декабря у Джорджии также день рождения, на его празднование останется совсем мало времени, говорит актер. Но пара отмечает его, когда дети засыпают.

После полуночи в Рождество мы не идем спать. Мы укладываем детей и еще празднуем день рождения Джорджии. А потом оказывается, что дети скоро проснутся, и нам тоже нужно поспать, — поделился Дэвид. Напомним, в октябре этого года у пары появился пятый ребенок.