Джаред Падалеки порадовал поклонников солнечным фото из бассейна

Новости шоу бизнеса:Звезда "Сверхъестественного" решил опубликовать новое фото и поздравить фанатов.

Сегодня весь католический мир отмечает Рождество, и социальные сети пестрят счастливыми снимками знаменитостей.

С теплым приветом и любовью из великого штата Техас. Здесь вы в полной безопасности насладитесь прекрасными каникулами, — написал актер и в подтверждение своих слов поднял вверх большой палец.

Отметим, что Джаред Падалеки с огромным почтением относится к своему родному штату, здесь он родился и продолжает жить вместе с семьей: женой Женевьев и тремя детьми — 7-летним Томасом, 6-летним Остином и 2-летней Одетт.

Кроме того, недавно актер удостоился чести сыграть главного героя в перезапуске сериала "Техасский рейнджер". В начале 90-х шоу имело оглушительный успех, роль бесстрашного блюстителя закона исполнил небезызвестный в России Чак Норрис.

Однако прежде чем ловить преступников на родине, Падалеки придется распрощаться с Сэмом Винчестером. Со слезами на глазах все фанаты ждут развязки — после перерыва финальный сезон "Сверхъестественного" вернется в эфир CW 16 января, а последний эпизод культового тв-шоу покажут 18 мая.