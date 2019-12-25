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Джаред Падалеки порадовал поклонников солнечным фото из бассейна

Джаред Падалеки порадовал поклонников солнечным фото из бассейна
12:31 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезда "Сверхъестественного" решил опубликовать новое фото и поздравить фанатов.

Сегодня весь католический мир отмечает Рождество, и социальные сети пестрят счастливыми снимками знаменитостей.

С теплым приветом и любовью из великого штата Техас. Здесь вы в полной безопасности насладитесь прекрасными каникулами, — написал актер и в подтверждение своих слов поднял вверх большой палец.

Отметим, что Джаред Падалеки с огромным почтением относится к своему родному штату, здесь он родился и продолжает жить вместе с семьей: женой Женевьев и тремя детьми — 7-летним Томасом, 6-летним Остином и 2-летней Одетт. 

 
 
 
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Sending greetings and love from The Great State Of Texas!!! Y’all be safe out there and have a happy and safe holiday season now, ya here? #happyholidays

Публикация от Jared Padalecki (@jaredpadalecki)

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Кроме того, недавно актер удостоился чести сыграть главного героя в перезапуске сериала "Техасский рейнджер". В начале 90-х шоу имело оглушительный успех, роль бесстрашного блюстителя закона исполнил небезызвестный в России Чак Норрис.

Однако прежде чем ловить преступников на родине, Падалеки придется распрощаться с Сэмом Винчестером. Со слезами на глазах все фанаты ждут развязки — после перерыва финальный сезон "Сверхъестественного" вернется в эфир CW 16 января, а последний эпизод культового тв-шоу покажут 18 мая.

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Праздник, Знаменитости, Актер, Джаред Падалеки, Фото из бассейна.
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