Арми Хаммер вместе с женой показали семейную рождественскую открытку (Фото)

Новости шоу бизнеса:На опубликованном фото счастливые родители с детьми позируют на фоне украшенного дома.

Череда рождественских открыток от звезд продолжается, и теперь уютным праздничным снимком решили поделиться Арми Хаммер с Элизабет Чэмберс.

Рождественскую открытку Элизабет опубликовала в Instagram. Старшая дочь Харпер послушно сидит на руках у отца, а младший сын Форд держит за руки маму. Трудно не заметить и милого питомца Арчи с огромным красным бантом, который тоже идеально вписался в атмосферу праздника.

Счастливого Рождества и всего самого наилучшего, от нашего семейства вашим, — подписала снимок Чэмберс. Фотография получилась очень искренней и естественной. Не смущает даже ковер, который заменил на фото белоснежный сугроб.

Открытка пришлась по душе многим подписчикам. Звездные друзья семьи и поклонники оставляли самые теплые комментарии. "Самая милая семья", "Невероятное фото", "Так красиво! Люблю эту семью", "С Рождеством! Желаю вашей семье всего самого прекрасного", — писали они. Некоторым поклонникам очень понравилось, что на снимке Элизабет сидит босиком, а другие пошутили, что пес Арчи — единственный, кто серьезно отнесся к этой фотосессии.