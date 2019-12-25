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Арми Хаммер вместе с женой показали семейную рождественскую открытку (Фото)

Арми Хаммер вместе с женой показали семейную рождественскую открытку (Фото)
14:49 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На опубликованном фото счастливые родители с детьми позируют на фоне украшенного дома.

Череда рождественских открыток от звезд продолжается, и теперь уютным праздничным снимком решили поделиться Арми Хаммер с Элизабет Чэмберс.

Рождественскую открытку Элизабет опубликовала в Instagram. Старшая дочь Харпер послушно сидит на руках у отца, а младший сын Форд держит за руки маму. Трудно не заметить и милого питомца Арчи с огромным красным бантом, который тоже идеально вписался в атмосферу праздника.

Счастливого Рождества и всего самого наилучшего, от нашего семейства вашим, — подписала снимок Чэмберс. Фотография получилась очень искренней и естественной. Не смущает даже ковер, который заменил на фото белоснежный сугроб. 

 
 
 
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Merry Christmas and Happy Everything, from our family to yours

Публикация от Elizabeth Chambers Hammer (@elizabethchambers)

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Открытка пришлась по душе многим подписчикам. Звездные друзья семьи и поклонники оставляли самые теплые комментарии. "Самая милая семья", "Невероятное фото", "Так красиво! Люблю эту семью", "С Рождеством! Желаю вашей семье всего самого прекрасного", — писали они. Некоторым поклонникам очень понравилось, что на снимке Элизабет сидит босиком, а другие пошутили, что пес Арчи — единственный, кто серьезно отнесся к этой фотосессии.

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Знаменитости, Рождество, Арми Хаммер, Праздники, рождественская открытка, Открытка на Рождество, Элизабет Чэмберс.
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