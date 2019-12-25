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Ким Кардашян и Канье Уэст порадовали дочь уникальным подарком

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Ким Кардашян и Канье Уэст порадовали дочь уникальным подарком
18:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Безумной поклоннице Майкла Джексона шестилетней Норт подарили одну из вещей поп-короля.

Накануне Рождества по традиции семьи собираются в дружеском кругу, чтобы вместе провести этот праздничный вечер. За ужином близкие обмениваются подарками. Не упустила случая порадовать роскошными сюрпризами своих малышей и многодетная мамочка Ким Кардашян, которая подготовила для старшей дочери эксклюзивный подарок.

На Рождество Норт получила черный бархатный жакет, который принадлежал легендарному Майклу Джексону. Пиджак был щедро украшен роскошными камнями. Чтобы подтвердить то, что вещь действительно принадлежала поп-королю, Ким опубликовала в инстаграм-сторис фото в этом жакете Майкла Джексона рядом с величайшей звездой Голливуда всех времен Элизабет Тейлор.

Норт действительно большая фанатка Майкла Джексона. Мы знали, что этот подарок ей обязательно понравится. Она была очень впечатлена сюрпризом, – рассказала Ким Кардашян.

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Стоимость роскошного подарка Ким Кардашян не обнародовала, однако щедрым родителям, которые любят баловать своих детей, ничего не жалко ради искренних эмоций малышей.

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Майкл Джексон, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Подарок.
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