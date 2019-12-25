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Развод Колина Ферта: вероятная причина расставания супругов

Развод Колина Ферта: вероятная причина расставания супругов
22:00 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:59-летний британский актер театра и кино разорвал отношения с женой Ливией Джуджолли.

О том, что Колин Ферт, прожив со своей женой Ливией 22 года, внезапно принял решение завершить брак, стало известно на днях. Правда, все решили, что актер разводится из-за секс-скандала с участием супруги.

Речь идет об итальянце Марко Бранкачча, заявившем, что он был любовником Ливии. Он досаждал супруге актера своими домогательствами, а самого Колина "забрасывал" оскорбительными посланиями...

Однако, как удалось узнать от инсайдера англоязычному изданию Woman’s Day, в конечном счете, судьбу брака Ферта решил не этот скандал. Как рассказал один из приятелей актера, у Колина на фоне охлаждения отношений с женой завязался новый роман. Он влюбился, и именно это подтолкнуло его принять окончательное решение.

Как сообщил инсайдер, последний год Ферт часто виделся со своей старой знакомой — актрисой Рене Зеллвегер, с которой дружит с тех пор, как снялся вместе с ней во франшизе о Бриджет Джонс. И поскольку Колин как-то пожаловался Рене на семейные проблемы, та решила, что может и просто обязана оказать моральную поддержку своему другу.

С тех пор Зеллвегер, которая большую часть года живет в Америке, при каждой возможности прилетала к Ферту, проводившему часть времени в Италии, а часть — в Британии. А потом их дружеские отношения как-то незаметно переросли в романтические.

Актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака

Такому развитию событий способствовал ещё и тот факт, что сама Рене в начале этого года завершила свой семилетний роман с музыкантом Дойлом Брэмхоллом. Так что теперь она свободна и может с чистой совестью строить отношения с Фертом.

Как сообщил инсайдер, она к этому готова и даже намерена перебраться поближе к Ферту — за океан.

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Брак, Развод, Знаменитость, Колин Ферт, актре.
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