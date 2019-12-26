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Четверг, 26.12.2019
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В Сети появилось трогательное фото поцелуя Джей Ло и Алекса Родригеса

В Сети появилось трогательное фото поцелуя Джей Ло и Алекса Родригеса
12:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

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Популярная певица Дженнифер Лопес очаровала всех поклонников снимком со своим будущим мужем Алексом Родригесом, которое она сделала во время празднования католического Рождества.

Дженнифер Лопес традиционно отпраздновала Рождество в семейном кругу с любимым и детьми от предыдущих браков. 

Также певица украсила елку игрушками в красных цветах. На опубликованных фотографиях в инстаграме звезда продемонстрировала теплые отношения с Алексом Родригесом и детьми. 

 
 
 
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Don’t need no mistletoe... Merry Christmas everyone!!! I love you and wish you all the happiest most beautiful holiday ever.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

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А романтическое фото поцелуя взбудоражило сеть. В течение сутоконо понравилось 1,7 миллионам пользователей в сети.

"Не нужно никакой омелы. Всем счастливого Рождества! желаю вам самых счастливых и красивых праздничных дней", – добавила в подписи исполнительница хита ain't Your Mama.

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Все по теме:

Знаменитости, Поцелуй, Певица, Артистка, Джей Ло, Алекс Родригес.
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