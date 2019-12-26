В Сети появилось трогательное фото поцелуя Джей Ло и Алекса Родригеса

Новости шоу бизнеса:Все члены семьи оделись в красно-черные одинаковые клетчатые пижамы.

Популярная певица Дженнифер Лопес очаровала всех поклонников снимком со своим будущим мужем Алексом Родригесом, которое она сделала во время празднования католического Рождества.

Дженнифер Лопес традиционно отпраздновала Рождество в семейном кругу с любимым и детьми от предыдущих браков.

Также певица украсила елку игрушками в красных цветах. На опубликованных фотографиях в инстаграме звезда продемонстрировала теплые отношения с Алексом Родригесом и детьми.

А романтическое фото поцелуя взбудоражило сеть. В течение сутоконо понравилось 1,7 миллионам пользователей в сети.

"Не нужно никакой омелы. Всем счастливого Рождества! желаю вам самых счастливых и красивых праздничных дней", – добавила в подписи исполнительница хита ain't Your Mama.