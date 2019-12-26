Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый дом

Новости шоу бизнеса:Дженнер построила миниатюрную копию дома, в котором росла сама Кайли.

Крис Дженнер умеет делать удивительные подарки. Недавно любящая бабушка подарила своей внучке Сторми не простой кукольный домик, а самый настоящий мини-дом, который был построен специально для малышки.

Сторми всего лишь год, а она уже полноправная хозяйка дома. Этой радостной новостью с поклонниками поделилась Кайли на своем YouTube канале. Бизнесвумен продемонстрировала рождественские украшения своего жилища и заодно рассказала историю о настоящей сказке, которую подарила Крис ее дочери.

Утром моя мама сделала Сторми лучший подарок всех времен,— призналась она.

Для этого она связалась с хозяйкой старого дома. Крис очень ответственно подошла к воплощению своей идеи в жизнь: она выкупила старую мебель, а владелице подарила новую.

Для меня это напоминание о временах, когда ты была совсем маленькой, — сказала Кайли любящая бабушка и мать.

В домике Сторми есть чердак, уютная кухня в розовых тонах и даже свой собственный игрушечный камин. Маленький особняк выглядит почти как настоящий, так что Сторми можно назвать самой юной домовладелицей за всю историю семьи Кардашьян.