Сын актрисы Элизабет Хёрли поражает сходством со своей мамой (Фото)

Сын британской актрисы Элизабет Хёрли 17-летний Дэмиан, который имеет звание "Самый сексуальный звездный наследник" по версии читателей журнала People, в который раз поражает сходством со своей звездной мамой.
В подписи парень поздравил поклонников с Рождеством.
На фотографии Элизабет с сыном позируют в теплых головных уборах и куртках. Демиан, который по телосложению худощавый и имеет длинные волосы, очень похож на свою мать. Об этом часто пишут пользователи в сети в комментариях.
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Демиан также часто повторяет не только снимки своей мамы Элизабет Хёрли, но и ее культовые образы. Например, летом 2019 года он появился на одном мероприятии в пиджаке со шпильками от Versace.