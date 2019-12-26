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"Писали не очень хорошие вещи": Даша Квиткова о хейте со стороны мам участниц шоу

"Писали не очень хорошие вещи": Даша Квиткова о хейте со стороны мам участниц шоу
17:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Победительница "Холостяка" рассказала, по окончанию проекта ее травили родственники других участниц.

Даша Квиткова призналась, что после окончания проекта стала жертвой травли в сети. Об этом ребята рассказали в спецпроекте "Праздник приближается", а видео было опубликовано на официальном ютуб-канале "Вікна-Новини".

Квиткова и Добрынин стали первой парой в истории украинского "Холостяка", которая сохранила отношения и после завершения шоу. Как признается мужчина, его привлекла именно откровенность девушки.

"Она рассказывала о родителях, о сложном детстве. Эта откровенность, а не желание понравиться, покорила меня", – признался Никита Добрынин.

Влюбленные вспомнили, как во время проекта они не имели права разглашать о своих отношениях и им приходилось скрывать это.

"Я предложил Даше жить вместе и подарил ей ключи от квартиры, но нам приходилось прятаться. Мы пытались ездить в лифте с разницей хотя бы в несколько минут", – вспомнил главный герой "Холостяка".

Даша Квиткова из "Холостяка" намекнула на свадьбу с Никитой Добрыниным

Когда уже стало известно о победительнице шоу, Даше Квитковой начали писать в личные сообщения немало неприятных слов, а среди "хейтеров" были и мамы других участниц проекта.

"Мне даже писали мамы участниц, которые были со мной в сезоне. Писали не очень хорошие вещи", – рассказала Квиткова.

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Все по теме:

Шоу, Холостяк, Никита Добрынин, Дарья Квиткова.
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