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Четверг, 26.12.2019
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Семейный отдых: Ольга Фреймут с мужем улетела в ОАЭ

Семейный отдых: Ольга Фреймут с мужем улетела в ОАЭ
19:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут улетела на отдых.

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут устроила семейный зимний отдых. Знаменитость вместе с мужем, генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко и их детьми отправилась в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Чувственное фото с любимым Фреймут опубликовала на своей странице в инстаграме. На новой фотографии Оля Фреймут позирует босиком на пляже в total white образе в объятиях Владимира Локотки.

"Всем привет из солнечного Абу-Даби!" – лаконично добавила в подписи телеведущая.

 
 
 
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Всім привіт з сонячного Абу-Дабі!  ­ Приємно було спостерігати за вашою активністю. Як і обіцяла, обрала переможця - @nadia.pihowska, чекайте на подарунок.

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Поклонники в течение двух дней после публикации написали немало комплиментов паре в комментариях и поставили более 20 тысяч лайков.

Маленькая Оля: телеведущая Ольга Фреймут поделилась архивными снимками

"Шикарное фото", "Хорошие люди", "Какие красивые", "Хорошего вам отдыха", "Какая же красивая семья", – пишут пользователи в сети.

А в день начала путешествия Оля Фреймут разместила снимок, на котором изображены чемоданы, и предложила угадать подписчикам, в какую теплую страну она отправляется. За правильный ответ телеведущая пообещала привезти подарок победителю.

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Телеведущая, Ольга Фреймут, Украинская телеведущая.
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