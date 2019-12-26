Не всегда деловая: Иванка Трамп продемонстрировала casual-образ в Париже

Новости шоу бизнеса:Снимки из путешествия Иванка Трамп опубликовала на своей странице в соцсети.

Советник президента США и его дочь Иванка Трамп отправилась в романтическое путешествие в Париж вместе со своим мужем Джаредом Кушнером.

Супруги прогулялись по улицам столицы Франции, где остановилось в местном кафе, чтобы выпить кофе. Впоследствии влюбленные поднялись на Эйфелеву башню, откуда показали красивые снимки с видом на Париж.

Впоследствии Иванка Трамп и Джаред Кушнер посетили музей Лувра, где сфотографировались возле картины Леонардо да Винчи "Джоконда".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Spotted in Paris: La Gioconda Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) 26 Дек 2019 в 12:26 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram table pour deux Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) 24 Дек 2019 в 6:27 PST

Для парижского выходного дочь президента США надела черные брюки, удобные ботильоны, теплый свитер бордового цвета с белыми рукавами и черную шляпу. Для верхней одежды Иванка выбрала стильное пальто с принтом "гусиная лапка".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) 25 Дек 2019 в 1:21 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) 25 Дек 2019 в 1:58 PST

Также супруги поздравили всех с Рождеством и еврейским праздником Хануки. "Желаем всем мира, радости, счастья и любви в этот праздничный сезон! Веселого Рождества и счастливой Хануки!" – говорится в подписи к одному из фото.