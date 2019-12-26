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Не всегда деловая: Иванка Трамп продемонстрировала casual-образ в Париже

Не всегда деловая: Иванка Трамп продемонстрировала casual-образ в Париже
21:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Снимки из путешествия Иванка Трамп опубликовала на своей странице в соцсети.

Советник президента США и его дочь Иванка Трамп отправилась в романтическое путешествие в Париж вместе со своим мужем Джаредом Кушнером.

Супруги прогулялись по улицам столицы Франции, где остановилось в местном кафе, чтобы выпить кофе. Впоследствии влюбленные поднялись на Эйфелеву башню, откуда показали красивые снимки с видом на Париж.

Впоследствии Иванка Трамп и Джаред Кушнер посетили музей Лувра, где сфотографировались возле картины Леонардо да Винчи "Джоконда".

 
 
 
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Spotted in Paris: La Gioconda 

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
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table pour deux 

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Для парижского выходного дочь президента США надела черные брюки, удобные ботильоны, теплый свитер бордового цвета с белыми рукавами и черную шляпу. Для верхней одежды Иванка выбрала стильное пальто с принтом "гусиная лапка".

 
 
 
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Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
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Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Иванка Трамп пришла на официальное мероприятие в стильном белом пальто (Фото)

Также супруги поздравили всех с Рождеством и еврейским праздником Хануки. "Желаем всем мира, радости, счастья и любви в этот праздничный сезон! Веселого Рождества и счастливой Хануки!" – говорится в подписи к одному из фото.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Наряд, Иванка Трамп, casual-образ.
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