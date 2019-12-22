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Иванка Трамп пришла на официальное мероприятие в стильном белом пальто (Фото)

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Иванка Трамп пришла на официальное мероприятие в стильном белом пальто (Фото)
20:18 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Советница американского президента и его дочь Иванка Трамп в очередной раз потрясла эффектным нарядом.

Как известно, на днях в США президент Дональд Трамп устроил торжественную церемонию подписания бюджета для военных на 2020 год. Очевидцами события стали политики и представители Вооруженных Сил. Не обошли вниманием мероприятие и знаменитые модницы и родственники главы Белого дома – Иванка и Мелания Трамп.

Однако не первая леди США оказалась в центре внимания на церемонии, а дочь президента и его советник. Помогло ей это сделать белое пальто с капюшоном и пуговицами. Наряд Иванки Трамп выглядел празднично и торжественно, а цвет помог выгодно выделяться среди других гостей. В сети уже успели назвать образ политика в стиле Белоснежки или диснеевских принцесс. Сама же Иванка Трамп воздерживается от каких-либо комментариев.

К верхней одежды американская модница подобрала сапоги коричневого цвета на массивных каблуках. Элегантная прическа и макияж с акцентом на красные губы завершили look Иванки Трамп.

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Не менее стильно выглядела и Мелания. 

Первая леди США предпочла монохромный образ, представ перед камерами в брюках, блейзере и пальто цвета кэмел. К одежде Мелания Трамп подобрала красные туфли-лодочки и сумку, которые и стали ее ярким акцентом. Безупречный загар, укладка волос и макияж завершили трендовый выход жены президента.

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Новый образ, Дональд Трамп, Иванка Трамп, Белое пальто.
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