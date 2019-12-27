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Регина Тодоренко рассказала о секрете материнства и показала самого главного мужчину в жизни

Регина Тодоренко рассказала о секрете материнства и показала самого главного мужчину в жизни
12:17 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:С сыном Тодоренко посетила семь стран, снялась в рекламе и успешно продолжила заниматься любимой работой.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала фолловерам, какой секрет материнства познала, родив сына Михаила (с певцом Владом Топаловым они называют его Майклом).

На личной странице в Instagram звезда проекта "Орел и Решка" опубликовала милое фото с первенцем, очевидно сделанное во время поездки в отпуск. В комментариях к посту Тодоренко призналась ребенку в сумасшедшей любви и рассказала, откуда же она берется.

"Со мной и Владом в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой", - призналась ведущая. 

 
 
 
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#love Откуда берётся эта сумасшедшая любовь????????? Со мной и @vladtopalovofficial в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой. Я из тех девушек , которые любят экстрим, любят рисковать жизнью, покорять горы и опускаться на дно океана так глубоко, где мало кто бывал, люблю работать сутками напролёт: сегодня снимать рекламную кампанию в Италии, а через 12 часов уже быть на Балиии ловить волну. Как впихнуть в такую жизнь ребёнка ??? Кааак? Я очень боялась , что перестану быть активной , что динамика моих передвижений моментально снизится, что придется жертвовать любимой работой , которая приносит доход, боялась, что придётся надолго оставлять малыша на бабушек, Нянь и тд, НО!!!!!!!! Проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов, включая 2 сезона #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регина+1 и рекламные коллаборация; побывали уже в 7ми странах (о путешествиях с малышом расскажу чуть позже более подробно) , успели «потягать тигра за хвост» на сафари, поймать волну с мамой на Бали, съесть итальянскую пасту на озере Гарда, первый раз увидели Чёрное море, Персидский залив и поплавали в Индийском океане... и ещё много всегоооооо. Я рассекретила этот код Да Винчи и поняла , что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них! #регинатодоренко #bali Купальник - @calzedonia

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

По словам Тодоренко, "впихнуть ребенка" в ее насыщенный график, в котором сутки напролет проводились съемки, проходили активные и экстремальные путешествия, было крайне трудно. Во всяком случае, так ведущей казалось раньше.

"Я очень боялась, что перестану быть активной, что динамика моих передвижений моментально снизится, что придется жертвовать любимой работой, боялась, что придется надолго оставлять малыша на бабушек, нянь и т.д. Но, проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов", - добавила ведущая.

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"Успели "потягать тигра за хвост" на сафари, поймать волну с мамой на Бали, съесть итальянскую пасту на озере Гарда, первый раз увидели Черное море, Персидский залив и поплавали в Индийском океане..."

В заключение Тодоренко лишь добавила, что родив Майкла, сумела рассекретить этот "код да Винчи" - с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них.

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Все по теме:

Дети, Знаменитости, Материнство, Малыши, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Секрет материнства.
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