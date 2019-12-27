В образе из "Великого Гэтсби": Александра Кучеренко показала свой новогодний костюм

Новости шоу бизнеса:Супруга Дмитрия Комарова представила фанатам свой новогодний ретро-образ.

Модель и жена телеведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко опубликовала яркое фото, на котором она позирует в образе из фильма "Великий Гэтсби" и широко улыбается.

Новое праздничное фото Саша Кучеренко разместила на своей странице в инстаграме. На фотографии Кучеренко изображена в платье из золотых пайеток и с черным пером на голове. Образ модели дополняют массивные серьги и макияж в оттенках золота.

В подписи девушка указала, что именно с такой эмоцией она загадывает желание под бой курантов в новогоднюю ночь. Александра шутит, что кто-то успевает записать желание на бумаге, сжечь и выпить вместе с шампанским, а ей едва хватает 12 ударов, чтобы сформулировать мечту на будущий год.

Как признается Саша, ее желания всегда сбываются, и в 2019 году тоже. "Только не подумайте, что я загадывала "выйти замуж в 2019". Хотя, конечно, это событие сделало мой год по-настоящему особенным" – в шутку добавила девушка.

Новый год – это хороший повод вспомнить прошлое и подумать о будущем: поставить новые цели и запланировать сделать наконец то, что очень хочешь, но все никак не успевал. Но главное – это приятная возможность собраться в уютном семейном кругу или в шумной компании друзей, чтобы весело отметить праздник вместе! – сказала Кучеренко.