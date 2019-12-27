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Пятница, 27.12.2019
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В образе из "Великого Гэтсби": Александра Кучеренко показала свой новогодний костюм

В образе из "Великого Гэтсби": Александра Кучеренко показала свой новогодний костюм
18:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Супруга Дмитрия Комарова представила фанатам свой новогодний ретро-образ.

Модель и жена телеведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко опубликовала яркое фото, на котором она позирует в образе из фильма "Великий Гэтсби" и широко улыбается.

Новое праздничное фото Саша Кучеренко разместила на своей странице в инстаграме. На фотографии Кучеренко изображена в платье из золотых пайеток и с черным пером на голове. Образ модели дополняют массивные серьги и макияж в оттенках золота.

В подписи девушка указала, что именно с такой эмоцией она загадывает желание под бой курантов в новогоднюю ночь. Александра шутит, что кто-то успевает записать желание на бумаге, сжечь и выпить вместе с шампанским, а ей едва хватает 12 ударов, чтобы сформулировать мечту на будущий год.

Как признается Саша, ее желания всегда сбываются, и в 2019 году тоже. "Только не подумайте, что я загадывала "выйти замуж в 2019". Хотя, конечно, это событие сделало мой год по-настоящему особенным" – в шутку добавила девушка.

 
 
 
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Вот с такой же эмоцией я обычно загадываю желание под бой курантов в новогоднюю ночь)) Вокруг огни, блестки, суета, часы начинают обратный отсчёт... и я, закрыв глаза, пытаюсь сконцентрироваться на своем желании. Кто-то успевает написать его на бумажке, сжечь и выпить игристое вместе с пеплом, а мне еле хватает 12 ударов, чтобы правильно сформулировать свою мечту на будущий год)) Удивительно, но каждый раз она магическим образом сбывается. И в этом году тоже! Только не подумайте, что я загадывала «выйти замуж в 2019» Хотя, конечно, это событие сделало мой год по-настоящему особенным Новый год – это хороший повод вспомнить прошедшее и подумать о будущем: поставить новые цели и запланировать сделать наконец то, что очень хочешь, но всё никак не успевал. Но главное – это приятная возможность собраться в уютном семейном кругу или же в шумной компании друзей, чтобы весело отметить праздник вместе! А благодаря спецпроектам, которые снимают для ТВ и журналов весь декабрь, - это удовольствие сильно приумножается) Недавно @elle_ukraine пригласил меня в дружную компанию блогеров и ведущих на съёмку в стиле вечеринки «Великий Гэтсби» от @artwinery. Это фото – как раз оттуда. И образ соответствующий) Мам, волосы на месте, не переживай Было приятно встретить давних знакомых, пообщаться, примерить яркие образы, пошутить и подурачиться вместе. В начале съемки все были в спешке и мыслях о незавершенных делах, но атмосфера праздника и игристое Grand Artinero всё-таки сумели создать настроение)) Я зарядилась эмоциями на весь день! Сейчас многие жалуются: нет снега, много дел, работы, долгов, забот – какой тут Новый год? Но ответ – в нас самих) Ведь сами люди создают атмосферу и настроение! Думаю, пришло время наконец выдохнуть, поблагодарить уходящий год и окружить себя самыми важными людьми, с которыми в новогоднюю ночь загадаешь своё заветное желание! У вас, кстати, сбывается?) #Artwinery #Шампануйвраження

Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)

Александра Кучеренко похвасталась романтическим сюрпризом от любимого

Новый год – это хороший повод вспомнить прошлое и подумать о будущем: поставить новые цели и запланировать сделать наконец то, что очень хочешь, но все никак не успевал. Но главное – это приятная возможность собраться в уютном семейном кругу или в шумной компании друзей, чтобы весело отметить праздник вместе! – сказала Кучеренко.

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Образ, Новый год, Александра Кучеренко, Новогодний образ.
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