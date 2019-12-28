Суперфинал 9 сезона "Мастер Шеф": имя победителя (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Победителем 9 сезона "Мастер Шеф" стал Сергей Денисов. Поздравляем кулинара!

Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Лиза Глинская произнесли последнюю в этом 9 сезоне "Мастер Шеф" речь для лидеров сезона и посоветовали не волноваться и уверенно идти к своей цели.

В суперфинальной битве тройка кителянтов за 2,5 часа должна приготовить одну изысканную закуску, главное блюдо и десерт ресторанного образца.

Руслан Лучков на закуску выбрал ролл из морепродуктов на подушке из шпината и арахиса. Главным блюдом у суперфиналиста была баранина с соусом из винограда и каперсами, гарнир фруктово-овощной. На десерт Русик готовит тарт с малиновым и апельсиновым курдом.

Сергей Денисов на закуску готовит Кучмач. Главным блюдом станет вырезка ягненка с грузинским Чимичули. А на десерт Сергей решил сделать Чурчхелу, и не в привычном для всех виде, а на ресторанный манер.

Лиля Сорокина на закуску готовит стеклянные равиоли с морепродуктами и соусом манго-маракуя в азиатском стиле. На главное – сибас с соусом Галандес и паленту на гриле с лемонграссом. На десерт шоколадную сферу в виде кокоса с муссом лаванды.

Во время дегустации судьями блюд, которые приготовили суперфиналисты "Мастер Шеф" 9 сезона, было много замечаний почти к каждому приготовленному блюду. Но меньше всего замечаний от судей было к блюдам Сергея Денисова.

Судьи долго передавали конверт из рук в руки и все же назвали имя победителя!

В результате голосования кулинарного жюри Победителем 9 сезона "Мастер Шеф" стал Сергей Денисов. Поздравляем кулинара!