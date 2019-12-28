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Актер Том Хэнкс получил греческое гражданство

Актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
11:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Вчера, 27 декабря, президент подписал указ о натурализации американского актера.

Обладатель самых престижных премий Голливуда теперь почетный гражданин Греции. Со страной его связывают не только роскошные курорты, ведь Том Хэнкс вместе с семьей большую часть времени проводит на греческих островах.

Голливудский актер Том Хэнкс, который славится выдающимися ролями в не менее знаковых фильмах, с почестями получил греческое гражданство. Поводом для такого решения правительства стали не только профессиональные достижения одного из величайших актеров всех времен и народов.

Том Хэнкс проводит много времени острове Антипарос, посвящая время не только отдыху, но и творчеству. Такую любовь знаменитости можно обосновать тем, что его жена актриса греческого происхождения. Родители Риты Уилсон переехали в США, однако воспитывали дочь в греческом православии. Том Хэнкс также является прихожанином Константинопольского патриархата после брака в 1988 году.

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Так, в официальном постановлении президента Прокописа Павлопулоса отмечается, что гражданство предоставляется тем, кто "сделал исключительные услуги стране или чья натурализация служит общественным интересам".

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Знаменитости, Гражданство, Актер, Том Хэнкс, Греческое гражданство.
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