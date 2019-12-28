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В США скончалась актриса, сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика

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В США скончалась актриса, сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика
12:00 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Американская актриса ушла из жизни в возрасте 73 лет.

В четверг, 26 декабря, в Лос-Анджелесе умерла американская актриса Сью Лайон, наиболее известная по роли Лолиты в экранизации американского и британского кинорежиссера Стэнли Кубрика.

Пока точную причину смерти официальные представители актрисы не сообщают, но известно, что в последнее время у Сью Лорен были серьезные проблемы со здоровьем.

"Лолита" сыграла свою судьбоносную роль в 14 лет. Именно Владимир Набоков, автор книги и сценарист фильма одобрил кандидатуру несовершеннолетней начинающей актрисы. За главную роль в фильме актриса получила премию "Золотой глобус" в номинации "самая многообещающая начинающая актриса".

Стэнли Кубрик и Сью Лорен (1962)

Стэнли Кубрик и Сью Лорен (1962)

Последней ее киноработой стал хоррор-фильм "Аллигатор" (1972), режиссера Льюиса Тига.

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После этого Сью Лайон завершила свою многолетнюю актерскую карьеру и стала преподавать испанский язык в одной из начальных школ Лос-Анджелеса.

Была замужем пять раз. У актрисы осталась дочь Нона Харрисон (р. 1972).

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Лолита, Смерть, Стэнли Кубрик, Альманах-2019, Сью Лайон.
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