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Суббота, 28.12.2019
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Заслужил: Элтона Джона наградили британским Орденом почета (Фото, Видео)

Заслужил: Элтона Джона наградили британским Орденом почета (Фото, Видео)
13:36 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Популярный британский музыкант получил почетный орден за музыкальные достижения.

Королева Елизавета II вручила британскому музыканту и автору песен Сэру Элтону Джону Орден кавалеров почета за его выдающиеся достижения в музыкальной сфере.

"Несколько дней назад сэр Элтон Джон вспоминал свой самый успешный год за свои 72 года жизни, а уже сегодня его наградили престижным Орденом кавалеров почета", - сообщается в издании Daily Mail.

Уточним, что в 1995 году певец получил звания командора Ордена Британской Империи, а 24 февраля 1998 года королева Елизавета II посвятила мужчину в рыцари и даровала ему титул "сэра".

 
 
 
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I’m humbled and honoured to be among such highly esteemed company in receiving the Companion of Honour. 2019 has turned out to be a truly wonderful year for me and I feel extraordinarily blessed.

Публикация от Elton John (@eltonjohn)

В Великобритании Орден кавалеров почета присуждается за выдающиеся достижения в искусстве, литературе, музыке, науке, политике, промышленности и религии.

Бывшая жена Элтона Джона продала черновик песни за 240 тысяч долларов

Напомним, что в 2019 году на большие экраны вышла автобиографическая лента под названием "Рокетмен", где в роли Элтона Джона сыграл британский актер Тэрон Эджертон, а в ноябре этого же года Элтона Джона назвали лучшим сольным артистом всех времен по версии Billboard.

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Элтон Джон, Елизавета II, Сэр Элтон Джон, Орден Кавалеров почета, британский музыкант.
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