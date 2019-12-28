Заслужил: Элтона Джона наградили британским Орденом почета (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Популярный британский музыкант получил почетный орден за музыкальные достижения.

Королева Елизавета II вручила британскому музыканту и автору песен Сэру Элтону Джону Орден кавалеров почета за его выдающиеся достижения в музыкальной сфере.

"Несколько дней назад сэр Элтон Джон вспоминал свой самый успешный год за свои 72 года жизни, а уже сегодня его наградили престижным Орденом кавалеров почета", - сообщается в издании Daily Mail.

Уточним, что в 1995 году певец получил звания командора Ордена Британской Империи, а 24 февраля 1998 года королева Елизавета II посвятила мужчину в рыцари и даровала ему титул "сэра".

В Великобритании Орден кавалеров почета присуждается за выдающиеся достижения в искусстве, литературе, музыке, науке, политике, промышленности и религии.

Напомним, что в 2019 году на большие экраны вышла автобиографическая лента под названием "Рокетмен", где в роли Элтона Джона сыграл британский актер Тэрон Эджертон, а в ноябре этого же года Элтона Джона назвали лучшим сольным артистом всех времен по версии Billboard.