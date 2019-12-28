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Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара показала, как прошел ее девичник (Фото)

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара показала, как прошел ее девичник (Фото)
13:28 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Снимками с предсвадебной вечеринки 22-летняя Мария-Барбара поделилась с подписчиками в Instagram.

Дочь музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который трагически погиб в 2015 году, перед свадьбой отгуляла девичник.

Для девичника юная невеста выбрала скромное белое платье с большим бантом на поясе. Голову девушки украшала коротенькая фата.

Подружки невесты нарядились в наряды в одной цветовой гамме. Все девушки появились на празднике в красных платьях и черных колготках. 

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Напомним, что Мария-Барбара создала семью со своим однокурсником Виктором Туром. Свадьба состоялась 20 декабря в одном из ресторанов под Киевом. Поздравить молодоженов пришли Катя Осадчая, Дзидзьо и другие друзья молодой семьи.

Мария-Барбара - единственная дочь Кузьмы Скрябина. Сегодня она учится в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Знаменитый отец девушки погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом, от чего Кузьма получил несовместимые с жизнью травмы.

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Все по теме:

Свадьба, Девичник, Скрябин, Андрей Кузьменко, Дочь Кузьмы Скрябина, Мария-Барбара.
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