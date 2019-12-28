Мистическое совпадение: сестра Джорджа Майкла умерла в день смерти своего брата

Новости шоу бизнеса:25 декабря была найдена мертвой сестра известного певца Джорджа Майкла - Мелани Панайоту.

По сообщениям западных СМИ, Мелани Панайоту была найдена мертвой в своем доме в северном Лондоне 25 декабря.

Сестра Джорджа Майкл умерла на Рождество спустя три года после смерти своего брата. Тело 55-летней Мелани обнаружила ее сестра Йода Харрис-Панайоту.

Смерть женщины официально подтвердил адвокат семьи Джон Рейд: "Мы можем подтвердить, что очень трагически Мелани скончалась внезапно. Мы бы просто попросили, чтобы в это очень печальное время была соблюдена конфиденциальность семьи". Также адвокат заявил, что "дальнейших комментариев не будет".

Фото Twitter / @LoveliesHelp

Факт смерти женщины подтверждают не только ее родные, но и городская полиция с указанием на то, что смерть не носит ни подозрительного, ни криминального характера. Но точную причину скоропостижной кончины Мелани предстоит выяснить экспертизе.

Уточним, что Мелани со своим знаменитым братом была очень близка, сестра постоянно сопровождала артиста в турне.