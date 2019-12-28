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Мистическое совпадение: сестра Джорджа Майкла умерла в день смерти своего брата
В один день из братом умерла сестра Джорджа Майкла

Мистическое совпадение: сестра Джорджа Майкла умерла в день смерти своего брата

Мистическое совпадение: сестра Джорджа Майкла умерла в день смерти своего брата
14:32 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:25 декабря была найдена мертвой сестра известного певца Джорджа Майкла - Мелани Панайоту.

По сообщениям западных СМИ, Мелани Панайоту была найдена мертвой в своем доме в северном Лондоне 25 декабря.

Сестра Джорджа Майкл умерла на Рождество спустя три года после смерти своего брата. Тело 55-летней Мелани обнаружила ее сестра Йода Харрис-Панайоту.

Смерть женщины официально подтвердил адвокат семьи Джон Рейд: "Мы можем подтвердить, что очень трагически Мелани скончалась внезапно. Мы бы просто попросили, чтобы в это очень печальное время была соблюдена конфиденциальность семьи". Также адвокат заявил, что "дальнейших комментариев не будет".

Фото Twitter / @LoveliesHelp

Факт смерти женщины подтверждают не только ее родные, но и городская полиция с указанием на то, что смерть не носит ни подозрительного, ни криминального характера. Но точную причину скоропостижной кончины Мелани предстоит выяснить экспертизе.

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Уточним, что Мелани со своим знаменитым братом была очень близка, сестра постоянно сопровождала артиста в турне.

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Все по теме:

Джордж Майкл, Смерть, Рождество, Сестра, 25 декабря, Британский певец, Мелани Панайоту, Йода Харрис-Панайоту, Джон Рейд.
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