Счастливая семья: Юлия Санина умилила поклонников (Фото)

Новости шоу бизнеса:Солистка The Hardkiss растрогала поклонников теплым семейным фото.

Солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина продемонстрировала чувственное фото со своим любимым мужем Валом Бебко и 4-летним сыном Даниилом.

Новое семейное фото Юлия Санина опубликовала на своей странице в инстаграме. Также солистка The Hardkiss заинтриговала поклонников тем, что анонсировала выход новых проектов в новогоднюю ночь и на Рождество.

"Такого насыщенного осенне-зимнего периода у нас еще не было! Часть проектов вы уже увидели, часть еще увидите в новогоднюю ночь и на Рождество. Осталось пару дней, и буду гулять, дышать воздухом и просто "ничегонеделать". Нужен restart", – добавила в подписи певица.

На трогательном селфи все члены семейства искренне улыбаются на камеру. Ранее Юлия Санина призналась, что ее муж, за которого она вышла замуж в 2011 году, стал ее первым мужчиной.

Добавим, в начале декабря Юлия Санина и Тина Кароль презентовали дуэтную песню "Вільна", которая является официальным саундтреком к украинскому фильму "Преданная".