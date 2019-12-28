"Неуважаемый писака": родные Анастасии Заворотнюк обратились к представителю росСМИ (Фото)

Новости шоу бизнеса:Информация журналистов о якобы "здоровой" Заворотнюк была резко прокомментирована членами звездной семьи артистки.

Семья популярной российской актрисы резко высказалась в адрес журналиста, которые написал о якобы "здоровой" Заворотнюк.

Недавно на официальной странице в Instagram "Поддержка Анастасии Заворотнюк" был опубликован скриншот новости, который родные актрисы довольно резко прокомментировали.

В ней журналист одного из онлайн-изданий утверждает, что Анастасия Заворотнюк не больна раком.

"Мы заранее приносим свои извинения за резкость, но невозможно подобрать другие слова для подобного. Неуважаемый писака. Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам", - написали родные актрисы.

Напомним, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали опухоль головного мозга. Актриса проходит лечение в реабилитационном центре в Москве.