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Будоражит поклонников: Майли Сайрус разделась на публике (Видео)

Будоражит поклонников: Майли Сайрус разделась на публике (Видео)
15:07 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известная певица и актриса Майли Сайрус задрала футболку в общественном месте.

Эпатажная певица решила побаловаться на свидании с Коди Симпсоном.

Майли Сайрус и Коди Симпсон решили вместе провести свободное время и в минувший четверг сходили на свидание в ресторан. Певица не поленилась и зашла в Инстаграм, чтобы поделиться с поклонниками парочкой милых селфи.

Однако, кажется, влюбленные не только нежно воркуют во время свиданий, они любят шалить. На спор или нет, но прямо в ресторане Майли решила показать всем свой пресс. На видео, которое опубликовал Коди, молодая исполнительница задрала свою футболку и без лишнего стеснения продемонстрировала присутствующим свой бюстгальтер. Майли, ты в своем репертуаре!

 
 
 
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Cody via instagram stories #mileycyrus #smiler #codysimpson #katyperry #selenagomez #justinbieber #demilovato #love #smile #followforfollowback #girl #ladygaga #shawnmendes #songs #wreckingball #wecantstop #partyintheusa #rihanna #like4like

Допис, поширений Nada (@mileystan_)

Зато такие забавные видео в очередной раз доказывают, что многочисленные слухи о расставании Сайрус и Симпсона были всего лишь слухами. Напомним, ранее молодые люди вместе отпраздновали Рождество, показав, как крепки их отношения.

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Надеемся, в новом году Майли Сайрус и Коди Симпсон будут такими же счастливыми, как и на этом свидании!

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Майли Сайрус, Знаменитости, Актриса, Звезды, Певица, Американская певица, Американская актриса.
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