Будоражит поклонников: Майли Сайрус разделась на публике (Видео)

Новости шоу бизнеса:Известная певица и актриса Майли Сайрус задрала футболку в общественном месте.

Эпатажная певица решила побаловаться на свидании с Коди Симпсоном.

Майли Сайрус и Коди Симпсон решили вместе провести свободное время и в минувший четверг сходили на свидание в ресторан. Певица не поленилась и зашла в Инстаграм, чтобы поделиться с поклонниками парочкой милых селфи.

Однако, кажется, влюбленные не только нежно воркуют во время свиданий, они любят шалить. На спор или нет, но прямо в ресторане Майли решила показать всем свой пресс. На видео, которое опубликовал Коди, молодая исполнительница задрала свою футболку и без лишнего стеснения продемонстрировала присутствующим свой бюстгальтер. Майли, ты в своем репертуаре!

Зато такие забавные видео в очередной раз доказывают, что многочисленные слухи о расставании Сайрус и Симпсона были всего лишь слухами. Напомним, ранее молодые люди вместе отпраздновали Рождество, показав, как крепки их отношения.

Надеемся, в новом году Майли Сайрус и Коди Симпсон будут такими же счастливыми, как и на этом свидании!