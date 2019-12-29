Лучший подарок к Новому году: Джаред Лето показал "жаркий" снимок Санты

Совсем недавно солист группы Thirty Seconds To Mars и актер Джаред Лето поздравил своих поклонников горячим полуобнаженным снимком в образе Санты.
От образа, правда, только красная шапочка с пумпоном, но мы не жалуемся на незавершенность костюма. Только посмотри на его пресс! Это определенно лучший подарок к Новому году!
"Счастливого Рождества и отличных праздников", — подписал фото певец.
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В комментариях под фото многие фанаты утверждают, что певец выложил фото прошлогодней давности. Но даже если это и так, Джаред все равно выглядет не больше, чем на 27! Уже давно ходят слухи о том, что Джаред Лето — вампир, ведь над ними не властен ход времени.