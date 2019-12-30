Покончил с жизнью экс-зять короля Норвегии, обвинявший Кевина Спейси в домогательствах

47-летний датский писатель и бывший муж норвежской принцессы Ари Бен покончил с жизнью. Это случилось на Рождество.
Как мы уже писали, в 2017 году Ари Бен заявил о приставаниях американского актера Кевина Спейси, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и педофилии.
Заметим, что это уже третий случай, когда обвинители актера совершали самоубийство.
"С великой скорбью в наших сердцах, от имени близких Ари Бена должен объявить, что сегодня он покончил с собой", - сообщил менеджер Ари Бена.
Выразили соболезнования также и представители королевской семьи Норвегии, отметив, что Ари "был важной частью королевской семьи в течение многих лет", а также они "будут хранить теплые воспоминания о нем".
У бывшего супруга принцессы Норвегии Марты Луизы остались три дочери: 16-летняя Мод Анжелика, 14-летняя Лия Айседора и 11-летняя Эмма Таллула.
В Сети даже высказали мысль о том, что на суицид датского писателя натолкнуло недавнее видео Спейси, в котором тот предлагает "убивать добротой" оппонентов.
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Напомним, что с Кевина Спейси сняли все обвинения в сексуальных домогательствах.