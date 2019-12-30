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Покончил с жизнью экс-зять короля Норвегии, обвинявший Кевина Спейси в домогательствах

Покончил с жизнью экс-зять короля Норвегии, обвинявший Кевина Спейси в домогательствах
11:16 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Ари Бен совершил самоубийство на Рождество.

47-летний датский писатель и бывший муж норвежской принцессы Ари Бен покончил с жизнью. Это случилось на Рождество.

Как мы уже писали, в 2017 году Ари Бен заявил о приставаниях американского актера Кевина Спейси, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и педофилии.

Заметим, что это уже третий случай, когда обвинители актера совершали самоубийство.

"С великой скорбью в наших сердцах, от имени близких Ари Бена должен объявить, что сегодня он покончил с собой", - сообщил менеджер Ари Бена.

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Выразили соболезнования также и представители королевской семьи Норвегии, отметив, что Ари "был важной частью королевской семьи в течение многих лет", а также они "будут хранить теплые воспоминания о нем".

У бывшего супруга принцессы Норвегии Марты Луизы остались три дочери: 16-летняя Мод Анжелика, 14-летняя Лия Айседора и 11-летняя Эмма Таллула.

В Сети даже высказали мысль о том, что на суицид датского писателя натолкнуло недавнее видео Спейси, в котором тот предлагает "убивать добротой" оппонентов.

 
 
 
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KTWK

Публикация от Kevin Spacey (@kevinspacey)

Напомним, что с Кевина Спейси сняли все обвинения в сексуальных домогательствах.

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Самоубийство, Смерть, Рождество, Кевин Спейси, Ари Бен.
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