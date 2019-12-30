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Оля Фреймут показала, как отдыхает с семьей в Абу-Даби (Фото)

Оля Фреймут показала, как отдыхает с семьей в Абу-Даби (Фото)
12:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На своей странице в инстаграме Оля Фреймут рассказала, что ей хотелось бы отдохнуть в зимних Альпах, где она смаковала бы глинтвейн и каталась на лыжах.

Украинская телеведущая Оля Фреймут вместе с мужем Владимиром Локотко и тремя детьми отправилась на отдых в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. О том, как проходят каникулы, звезда откровенно поделилась с подписчиками.

Но с детьми такие каникулы труднее организовать, поэтому телеведущая с мужем, генеральным директором "Нового канала" выбрали теплую страну – ОАЭ.

Преимуществами каникул в Абу-Даби, по словам звезды, стали непродолжительный перелет, отель у моря и солнце. Оля шутит, если ехать на отдых с детьми разного возраста, нужно уметь идти на компромиссы. 

 
 
 
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Мені хотілося в зимові Альпи, аби наслухатися потріскування каміну, посмакувати глінтвейну і накататися на лижах серед засніжених гірських пейзажів... Але канікули в холодних країнах з маленькими дітьми (трирічним Валерієм і дворічною Євдокією) не були найкращим вибором відпочинку - стільки теплого одягу та спорядження потрібно, та й малята просилися на море. Тож ми обрали Абу-Дабі: нетривалий переліт, лагідне сонечко, готель біля моря. ­ Бути мамою дітей різного віку – це вчитися мистецтву компромісів. Злата хоче в музей сучасного мистецтва «Лувр», Валерій та Дунечка - кататися на санчатах у Феррарі Парку. А ми з чоловіком навіть не маємо часу на море і пляж, бо відпочинок з дітьми – це відпочинок дітей. ­ Вчора Злата переконала всіх повечеряти в семизірковому готелі “Emirates Palace Hotel". До речі, в світі всього лише два готелі з такою кількістю зірок, ще один - “Burj Al Arab”, Дубай. ­ Це вперше криклива розкіш не викликала у мене естетичної відрази: золоті ліфти та рукомийники, мармурові підлоги, стилізовано розсипане каміння Swarovski... безкраї простори, наче пустелі, що навіть персоналу (а його майже 3000!) не видно. ­ На будівництво «Палацу» пішло понад 3 мільярди доларів; на кожного гостя тут розраховано по три працівники! До слова, номер в готелі коштує від 6000 доларів за ніч, гості можуть замовити шампанське та ексклюзивну ікру «Albino» ціною 30 тисяч доларів за кілограм - просто собі у ванну кімнату. ­ Ми повечеряли в італійському ресторані “Mezzaluna” - серед фонтанів та вишуканих ландшафтів. Діти вперше з апетитом з’їли суп зі спаржі. А ось Володимир чекав на равіолі більше години... Виявляється навіть 7-зірковий сервіс може давати збій. ­ Неймовірним щастям для нашої сім'ї стала поїздка в Ferrari park. Злата була вже тут, та й діти два роки тому навідувалися, але тоді їх з огляду на вік нікуди не впускали. Цього разу ми весело провели час - малята вже вищі, ніж 1 метр!) Тільки Валерій засмутився, бо йому не дозволили кататися на гоночних авто - не вистачило 1 см!!! Я попросила сина встати навшпиньки, але працівниця нас розсекретила). ­ Продовження➡️

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Быть мамой детей разного возраста – это учиться искусству компромиссов. Злата хочет в музей современного искусства "Лувр", Валерий и Дунечка (Евдокия, – LifeStyle 24) – кататься на санках в Феррари Парке. А мы с мужем даже не имеем времени на море и пляж, потому что отдых с детьми – это отдых детей, – рассказала знаменитость в подписи.

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Также Фреймут рассказала о визите семейства в семизвездочный отель Emirates Palace Hotel, ужине в итальянском ресторане и поездке в Ferrari park.

"Впервые крикливая роскошь не вызывала у меня эстетического отвращения: золотые лифты и рукомойники, мраморные полы, стилизовано рассыпанные камни Swarovski... На строительство "Дворца" ушло более 3 миллиардов долларов, на каждого гостя здесь рассчитано по три работника!" – Оля описала роскошный отель Emirates Palace Hotel.

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Отдых, Знаменитости, Абу-Даби, Оля Фреймут, Отдых с семьей.
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