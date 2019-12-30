Оля Фреймут показала, как отдыхает с семьей в Абу-Даби (Фото)

Новости шоу бизнеса:На своей странице в инстаграме Оля Фреймут рассказала, что ей хотелось бы отдохнуть в зимних Альпах, где она смаковала бы глинтвейн и каталась на лыжах.

Украинская телеведущая Оля Фреймут вместе с мужем Владимиром Локотко и тремя детьми отправилась на отдых в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. О том, как проходят каникулы, звезда откровенно поделилась с подписчиками.

Но с детьми такие каникулы труднее организовать, поэтому телеведущая с мужем, генеральным директором "Нового канала" выбрали теплую страну – ОАЭ.

Преимуществами каникул в Абу-Даби, по словам звезды, стали непродолжительный перелет, отель у моря и солнце. Оля шутит, если ехать на отдых с детьми разного возраста, нужно уметь идти на компромиссы.

Быть мамой детей разного возраста – это учиться искусству компромиссов. Злата хочет в музей современного искусства "Лувр", Валерий и Дунечка (Евдокия, – LifeStyle 24) – кататься на санках в Феррари Парке. А мы с мужем даже не имеем времени на море и пляж, потому что отдых с детьми – это отдых детей, – рассказала знаменитость в подписи.

Также Фреймут рассказала о визите семейства в семизвездочный отель Emirates Palace Hotel, ужине в итальянском ресторане и поездке в Ferrari park.

"Впервые крикливая роскошь не вызывала у меня эстетического отвращения: золотые лифты и рукомойники, мраморные полы, стилизовано рассыпанные камни Swarovski... На строительство "Дворца" ушло более 3 миллиардов долларов, на каждого гостя здесь рассчитано по три работника!" – Оля описала роскошный отель Emirates Palace Hotel.