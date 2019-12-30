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Виктория Бекхэм урезала себе зарплату: бренд дизайнера терпит убытки - СМИ
Бренд Виктории Бекхэм терпит убытки

Виктория Бекхэм урезала себе зарплату: бренд дизайнера терпит убытки - СМИ

Виктория Бекхэм урезала себе зарплату: бренд дизайнера терпит убытки - СМИ
13:53 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В модном бренде Victoria Beckham Limited сильно упали продажи.

Как сообщают западные СМИ, британскому дизайнеру и бизнесвумен Виктории Бекхэм пришлось урезать себе зарплату, а также снизить свои расходы.

Это связано с серьезными финансовыми проблемами модного дома знаменитости.

В прошлом году в модном бренде Victoria Beckham Limited сильно упали продажи. Компания понесла убытки на 16,5 миллиона долларов. В этом году стоимость компании упала еще на 36 миллионов долларов.

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Кроме этого, Виктории Бекхэм пришлось уволить личного водителя, а также флориста, который украшал ее офис.

Теперь знаменитой красотке придется самостоятельно водить автомобиль, или заказывать недорогое такси.

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Убытки, Виктория Бекхэм, Модный бренд, Victoria Beckham Limited.
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