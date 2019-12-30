Виктория Бекхэм урезала себе зарплату: бренд дизайнера терпит убытки - СМИ

Как сообщают западные СМИ, британскому дизайнеру и бизнесвумен Виктории Бекхэм пришлось урезать себе зарплату, а также снизить свои расходы.
Это связано с серьезными финансовыми проблемами модного дома знаменитости.
В прошлом году в модном бренде Victoria Beckham Limited сильно упали продажи. Компания понесла убытки на 16,5 миллиона долларов. В этом году стоимость компании упала еще на 36 миллионов долларов.
Кроме этого, Виктории Бекхэм пришлось уволить личного водителя, а также флориста, который украшал ее офис.
Теперь знаменитой красотке придется самостоятельно водить автомобиль, или заказывать недорогое такси.