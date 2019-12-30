Принц Уильям спланировал роскошный отпуск ко дню рождения Кейт Миддлтон

Новости шоу бизнеса:Герцог Кембриджский планирует взять семью на остров Мюстик.

9 января Кейт Миддлтон исполняется 38 лет, и принц Уильям уже спланировал отпуск по случаю дня рождения жены. Издание Life & Style со ссылкой на источник, приближенный к королевской семье.

"Уильям хочет взять свою семью в поездку на Мюстик, не щадя расходов, - сказал источник. - Они остановятся в особняке с семью спальнями за 15 миллионов долларов, в котором есть пейзажный бассейн, личный шеф-повар, кинозал, тренажерный зал и теннисный корт. Уильям хочет быть уверенным в том, что они смогут уединиться как пара, потому организует спа-процедуры, дайвинг и уроки серфинга для двоих".

Издание сообщает, что 6-летний принц Джордж и 4-летняя принцесса Шарлотта любят Мюстик.

"Строить замки из песка, плавать в океане, гулять на природе - это лишь некоторые из их любимых занятий", - поделился источник.

Мюстик - частный остров архипелага Гренадины в Карибском бассейне, и недвижимостью на нем владеют богатейшие люди планеты. Свою виллу на Мюстик имела принцесса Маргарет, сестра королевы Елизаветы II.