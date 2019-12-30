ТОП-7 знаменитостей, которым удалось справиться с заиканием и стать успешными

1 Актриса Мэрилин Монро заикалась в детстве. Она научилась справляться с этим, следуя совету логопеда говорить хриплым тоном, что стало ее визитной карточкой. Она снова начала заметно заикаться во время своего последнего фильма, потому что она испытывала много личного стресса.

2 Элвис Пресли, король рок-н-ролла, в молодости заикался. Пресли боролся со словами, начинающимися с "w" или "i".

3 У актера Брюса Уиллиса было заикание в детстве, из-за которого ему потребовалось три минуты, чтобы произнести одно предложение. Он сказал, что за это над ним издевались.

4 Актриса Николь Кидман заикалась в детстве.

5 Бывший чемпион мира по гольфу Тайгер Вудс тоже заикался в детстве. В письме, которое он написал мальчику, который боролся с заиканием, Вудс сказал: "Я знаю, каково быть другим. Я также заикался в детстве".

6 Актер Сэмюэл все еще заикается сейчас.