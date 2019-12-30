Total-black look: Джей Ло поразила стильным образом

Накануне Нового года Дженнифер Лопес вместе с женихом Алексом Родригесом гуляли Голливудскими холмами, после чего поужинали в одном из ресторанов. Для такого неформального выхода в свет певица выбрала эффектный total-black образ.
Джей Ло надела модные кожаные брюки-бананы с высокой талией – хит 2019-го года – и дополнила их базовой водолазкой со стильным пальто в пол. Оригинальным акцентом ее образа стали ремень с золотистой пряжкой Chanel и белые кроссовки.
Не менее стильно выглядел и Алекс. Он отдал предпочтение джинсам, белой кофте и жилетке цвета бордо в сочетании с коричневой обувью. Эти простые и одновременно стильные casual-образы завораживают.
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@jlo & @arod hold hands during a day out in Hollywood! #JenniferLopez #AlexRodriguez Photos: Backgrid
Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес обручились 27 сентября и активно готовятся к свадьбе, которая состоится летом 2020 года.