"Нашей младшей теперь 9!": Николь Кидман поделилась архивными фото

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Николь Кидман поделилась архивными снимками со своей дочерью.

На личной странице в Instagram Николь Кидман посвятила публикацию младшей дочери Фэйт Маргарет Кидман-Урбан, которой 28 декабря исполнилось 9 лет. Фэйт родилась в браке с австралийским певцом Китом Урбаном, за которого Николь Кидман вышла замуж в 2006 году.

На черно-белом фото в инстаграме изображена Николь в возрасте 43 лет, которая держит на руках младшую дочь.

"Нашей младшей теперь 9! Мы любим тебя очень сильно, прекрасная девочка! С днем рождения, Фэйт!"– подписала пост красавица-блондинка. Звезда дополнила свою публикацию двумя фотографиями.

Выглядит голливудская актриса поистине невероятно. И мать, и дочь – очаровательны. Маленькая Фэйт может похвастаться пухлыми губами, милым носиком и выразительными глазами.

На втором фото можно увидеть праздничный торт со свечами и надписью "С 9-м днем рождения, Фэйт!"

Стоит отметить, что Кидман и ее муж Урбан не публикуют фото детей в социальных сетях, поэтому звезда лишь поделилась архивной фотографией.