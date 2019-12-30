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"Нашей младшей теперь 9!": Николь Кидман поделилась архивными фото

"Нашей младшей теперь 9!": Николь Кидман поделилась архивными фото
17:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Николь Кидман поделилась архивными снимками со своей дочерью.

На личной странице в Instagram Николь Кидман посвятила публикацию младшей дочери Фэйт Маргарет Кидман-Урбан, которой 28 декабря исполнилось 9 лет. Фэйт родилась в браке с австралийским певцом Китом Урбаном, за которого Николь Кидман вышла замуж в 2006 году.

На черно-белом фото в инстаграме изображена Николь в возрасте 43 лет, которая держит на руках младшую дочь.

"Нашей младшей теперь 9! Мы любим тебя очень сильно, прекрасная девочка! С днем рождения, Фэйт!"– подписала пост красавица-блондинка. Звезда дополнила свою публикацию двумя фотографиями.

Выглядит голливудская актриса поистине невероятно. И мать, и дочь – очаровательны. Маленькая Фэйт может похвастаться пухлыми губами, милым носиком и выразительными глазами.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Our baby girl is now 9! We love you so much precious precious girl. Happy birthday Faith! xx 

Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)

Актриса Николь Кидман рассказала, каково стать матерью в 20 лет, а потом и в 40

На втором фото можно увидеть праздничный торт со свечами и надписью "С 9-м днем рождения, Фэйт!"

Стоит отметить, что Кидман и ее муж Урбан не публикуют фото детей в социальных сетях, поэтому звезда лишь поделилась архивной фотографией.

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Архив, Актриса, Николь Кидман, Снимки.
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